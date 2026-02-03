Jorge Sánchez deja Cruz Azul a un lado y volverá al sueño europeo

Jorge Sánchez, el lateral derecho mexicano de 28 años, está a detalles de dejar Cruz Azul para regresar al fútbol europeo, específicamente al PAOK de Salónica en Grecia. Las negociaciones entre ambos clubes avanzaron rápidamente en las últimas semanas y, según múltiples reportes confiables de febrero 2026, la operación ya está prácticamente cerrada o confirmada en sus aspectos principales.

Asimismo, Cruz Azul y PAOK llegaron a un principio de acuerdo, por una transferencia definitiva. El monto ronda los 4 millones de dólares fijos, más 500 mil en bonos y variables, sumado a que Cruz Azul retiene un porcentaje en una futura venta.

Jorge Sánchez con la Selección Mexicana / Justin Setterfield Ampliar

Hay que destacar que Jorge Sánchez firmaría hasta junio de 2029, con opción a un año más en algunos casos. Sánchez expresó su deseo firme de volver a Europa. A sus 28 años, ve esta como posiblemente su última gran oportunidad para consolidarse en el Viejo Continente, especialmente de cara al Mundial 2026.

La Máquina aceptó negociar porque el jugador lo pidió y la oferta cumplió expectativas económicas. Sánchez no fue considerado para el debut en la Concacaf Champions Cup 2026 ante Vancouver FC, rompió concentración y se prepara para viajar a Grecia en los próximos días. Se convierte en la quinta baja importante del Clausura 2026.

Jorge Sánchez en la mira de Toluca / Manuel Velasquez Ampliar

El regreso de Jorge a Europa apunta a que en cuestión de horas o días se oficialice su fichaje por PAOK, donde podría reencontrarse con Giorgos Giakoumakis, ex jugador de los Celestes.