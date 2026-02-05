Leicester City de Inglaterra ha recibido una deducción de seis puntos en el Championship después de que una comisión independiente confirmara que el club violó las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la English Football League (EFL) durante el periodo de tres años que terminó con la temporada 2023-24.

La sanción, ratificada por la EFL tras un largo proceso legal que incluyó objeciones del propio club sobre la jurisdicción y la aplicabilidad de las normas, deja al equipo ahora 20º en la tabla, solo fuera de la zona de descenso por diferencia de goles.

Liecester City es sancionado con seis puntos por vulnerar reglas financieras; ¡Cerca del descenso!

Según el organismo, Leicester excedió en más de 20 millones de libras el umbral permitido de pérdidas en ese periodo y además no presentó sus cuentas anuales antes del plazo establecido, lo que también se consideró una falta a las normas. La comisión rechazó los argumentos del club de que había cooperado plenamente y sostuvo que, aunque aceptó algunos factores atenuantes como la mejora financiera reciente, la infracción justifica la penalización.

Liecester City es sancionado con seis puntos por vulnerar reglas financieras; ¡Cerca del descenso!

La decisión provocó una reacción oficial del club, que calificó el castigo como “desproporcionado” y anunció que está valorando sus opciones de apelación. Esta sanción llega en un momento delicado para los Foxes, que tras su descenso desde la Premier League en la temporada anterior buscan estabilizar su proyecto deportivo.