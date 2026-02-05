Revelan que Cruz Azul cuenta con opciones reales para edificar su propio estadio

La afición de Cruz Azul lleva décadas soñando con un estadio propio, digno, moderno y a la altura de su historia. El Estadio Azteca, el Estadio Ciudad de los Deportes y el Estadio Cuauhtémoc han sido escenarios temporales o prestados, pero nunca un símbolo definitivo de identidad para La Máquina. Por eso, la reunión sostenida este miércoles entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, representa un avance concreto y esperanzador.

Ambos funcionarios coincidieron en calificar el encuentro como “productivo” y prometieron “buenas noticias” en breve. Detrás de las fotos protocolarias con Clara Brugada luciendo la playera de Cruz Azul se esconde un diálogo estratégico sobre la posible construcción de un nuevo estadio en la capital, algo que el club ha priorizado para fortalecer su arraigo y competitividad.

Según información que comenzó a circular en redes sociales, durante la conversación se presentaron tres locacionesprincipales como opciones viables para que Cruz Azul pueda comenzar la construcción de su nueva casa.

Zona de la Refinería (Azcapotzalco) : El terreno más mencionado y con mayor potencial. Cercano al Parque Bicentenario , esta área ofrece espacio amplio, buena conectividad vial y la posibilidad de integrarse a un corredor cultural y recreativo ya consolidado. Sería un proyecto ambicioso que podría posicionar al nuevo estadio de Cruz Azul como un ícono moderno en el norte de la Ciudad de México .

: El terreno más mencionado y con mayor potencial. Cercano al , esta área ofrece espacio amplio, buena conectividad vial y la posibilidad de integrarse a un corredor cultural y recreativo ya consolidado. Sería un proyecto ambicioso que podría posicionar al como un ícono moderno en el norte de la . Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero) : Ubicado al norte de la CDMX , este deportivo público representa una opción más accesible en términos de infraestructura existente. Sin embargo, cualquier transformación implicaría reubicar o integrar actividades deportivas comunitarias.

: Ubicado al norte de la , este deportivo público representa una opción más accesible en términos de infraestructura existente. Sin embargo, cualquier transformación implicaría reubicar o integrar actividades deportivas comunitarias. Parque Cuitláhuac (Iztapalapa): En el oriente de la capital, esta alternativa responde a la lógica de descentralizar grandes proyectos y llevar beneficios a zonas populares. Iztapalapa, con su alta densidad poblacional y pasión futbolera, podría convertir el estadio en un motor de desarrollo social y económico.

Estas tres propuestas responden a criterios urbanos que la administración de Clara Brugada ha enfatizado en otros proyectos, como impacto social, sostenibilidad ambiental y alianzas público-privadas. El gobierno de la CDMX parece dispuesto a facilitar permisos, siempre que el proyecto beneficie a la ciudad y no solo a Cruz Azul.

Para Cruz Azul, tener un estadio propio en la CDMX no es solo un capricho deportivo, es una necesidad estructural. La afición celeste es masiva en la capital, y un inmueble moderno fortalecería ingresos por taquilla, patrocinios y eventos, además de acabar con la incertidumbre de rentar escenarios ajenos.

El optimismo es alto, pero el camino aún es largo. Se requerirán estudios de factibilidad, consultas vecinales, aprobaciones ambientales y financiamiento sólido. Sin embargo, el simple hecho de que la Jefa de Gobierno abra la puerta y que Víctor Velázquez hable de “noticias pronto” marca un antes y un después.

