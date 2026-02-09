Rodrigo Aguirre es nuevo jugador de Tigres: La lista de jugadores que han portado la camiseta de Rayados y la UANL

Rodrigo Aguirre es nuevo futbolista de Tigres. Los felinos hicieron oficial la contratación del centro delantero uruguayo procedente del América y portará el número 17 con su nuevo club. Por si esto fuera poco, el charrúa se unió a una larga lista de jugadores que jugaron en Rayados y Tigres a lo largo de la historia.

Rodrigo Aguirre / Jam Media Ampliar

Uno de los más emblemáticos es Francisco Javier “Abuelo” Cruz. Debutó con La Pandilla en 1984 y jugó durante casi una década. Después, pasó por varios equipos en la Primera División de México hasta que terminó en las filas de Tigres UANL en la temporada 1996-1997.

Otro nombre destacado es el de Aldo De Nigris. Debutó con los universitarios, pero es mucho más recordado con el Monterrey. Del 2002 al 2007 vistió la camiseta de los felinos, pero unos años más tarde llegó al equipo albiazul para vivir dos exitosas etapas.

Aldo de Nigris con Rayados / Ivan Villa Ampliar

Por su parte, Luis “Matador” Hernández también jugó para ambos equipos. A pesar de que solo disputó una temporada en cada uno, siempre será recordado por vestir las dos camisetas del Clásico Regio, primero en Rayados en la 92-93 y después en Tigres en la 98-99.

Quien no podía faltar es el trotamundos, Sebastián “Loco” Abreu. En el Clausura 2006 jugó para Monterrey y después pasó a la UANL. En ambos equipos marcó goles y, aunque no ganó un solo título, sumó a su extenso palmarés estas dos instituciones.

Carlos Salcedo con Tigres / Jam Media Ampliar

El resto de la lista incluye nombres como Edgar Castillo, Diego Martínez, Carlos Ochoa, Roberto Gómez Junco, Tato Noriega, Gastón “Gata” Fernández, Jesús Molina y Carlos Salcedo. A esta larga lista se acaba de sumar Rodrigo Aguirre, quien buscará retomar su nivel futbolístico para pelear por títulos con los Tigres y llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo 2026.

