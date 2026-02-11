Rayados vs Xelajú EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de vuelta de la Concachampions

Monterrey tendrá un partido crucial este miércoles en el Gigante de Acero cuando reciba al Xelajú en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup. No hay margen de error: Rayados empató en la ida 1-1 y ahora en casa deben demostrar un mejor futbol y reflejar la superioridad que tienen ante el cuadro guatemalteco. El empate 0-0, o la victoria por cualquier marcador le dan el pase a la Pandilla; en caso de igualada 1-1, el juego se iría a los tiempos extras y, si este persiste, llegarían a los penales.

Los regios llegan golpeados anímicamente tras la derrota del fin de semana ante el América como visitante, en un duelo donde estuvieron erráticos en la ofensiva. Ahora mismo marchan en novena posición en la Liga MX debido a dos victorias, dos derrotas y un empate.

Por su parte, los superchivos igualmente llegan al encuentro con una derrota en la Liga Nacional al caer 1-0 contra Guastatoya, pero tienen confianza en que su atacante estelar Joffre Escobar vuelva a marcarle gol a Monterrey y tener posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

La pandilla sufrió la dura baja de Germán Berterame que se fue al Inter de Miami; ante eso, la directiva contrató a Uroš Đurđević para suplir esa salida. Sin embargo, al no estar registrado en la Concachampions, no podrá ver actividad en la vuelta. Por lo que Domenèc Torrent tendrá que utilizar a Anthony Martial, Roberto de la Rosa o darle uso a la cantera regia.

Se espera que los dirigidos por Torrent pasen a la siguiente ronda sin problemas ya que, en el papel, son un equipo muy superior. Finalmente, vale la pena mencionar que el rival de este encuentro saldrá de la llave que se disputa entre Cruz Azul y Vancouver FC.

