Tigres en casa goleó y apabulló a Forge por la Concachampions
De la mano de Diego Lainez y, debut y doblete incluido Rodrigo Aguirre, los Felinos gustaron, golearon y ganaron ante Forge, haciéndose del boleto a la siguiente fase.
Tigres consiguió su pase a los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup tras derrotar 4-1 al Forge FC de Canadá. El partido de ida había quedado empatado sin goles, por lo que se esperaba que el volcán pesara para los felinos.
Rodrigo Aguirre debutó como delantero de los universitarios como titular y rápido en el partido lo hizo también como goleador al marcar el primero al minuto 22. El tiempo transcurrió y fue hasta los 20 minutos finales que llegaron los restantes cuatro goles del encuentro.
Primero, el “Búfalo” se volvió a hacer presente y concretó su doblete al minuto 71, pero al 80 llegó un gol de penal de los canadienses, convertido por Brian Wright, con lo que se ponían a un gol en el marcador.
A pesar de ello, Ángel Correa al 81 y Joaquim al 86 concretaron el 4-1 definitivo para los Tigres que ya están instalados en los octavos de final.