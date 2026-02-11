Tigres en casa goleó y apabulló a Forge por la Concachampions

Tigres consiguió su pase a los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup tras derrotar 4-1 al Forge FC de Canadá. El partido de ida había quedado empatado sin goles, por lo que se esperaba que el volcán pesara para los felinos.

Tigres en casa goleó y apabulló a Forge por la Concachampions

Rodrigo Aguirre debutó como delantero de los universitarios como titular y rápido en el partido lo hizo también como goleador al marcar el primero al minuto 22. El tiempo transcurrió y fue hasta los 20 minutos finales que llegaron los restantes cuatro goles del encuentro.

Primero, el “Búfalo” se volvió a hacer presente y concretó su doblete al minuto 71, pero al 80 llegó un gol de penal de los canadienses, convertido por Brian Wright, con lo que se ponían a un gol en el marcador.

A pesar de ello, Ángel Correa al 81 y Joaquim al 86 concretaron el 4-1 definitivo para los Tigres que ya están instalados en los octavos de final.