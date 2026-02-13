Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 24 de LaLiga / Angel Martinez

Desde el Campo de Futbol de Vallecas, Rayo Vallecano recibe al Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la Jornada 24 de La Liga EA Sports.

Los de Vallecas vienen después de perder 2-1 ante el Real Madrid como visitantes. Debido a dos expulsiones en la fecha pasada, el estratega español, Iñigo Pérez no contará con el lateral izquierdo, Pep Chavarría, ni con el mediocampista senegaleño, Pathé Ciss. Por otra parte, los de casa se encuentran en la zona baja de la tabla general, donde buscan los 3 puntos para salir de puestos de descenso en la que registran 22 unidades.

Del otro lado, el Atlético de Madrid tuvo actividad a mitad de semana en la Copa del Rey, goleando 4-0 al Barcelona en casa. De esta manera, los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone vienen con el factor anímico a favor. En La Liga se encuentran en la parte alta de la clasificación con 45 puntos, por lo que están en la pelea por puestos europeos.

En su última visita en el torneo, los ‘Colchoneros’ empataron 0-0 ante el Levante y están en busca de la victoria para seguir soñando con la Champions League la siguiente temporada.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 6 de La Liga, marcador que terminó 3-2 a favor del Atlético en su casa.

