Tigres: Guido Pizarro renovará contrato como técnico tras éxito en la Liga MX

Los Tigres están muy cerca de renovar a Guido Pizarro como técnico del equipo. La escuadra felina está muy contenta con los resultados obtenidos en los últimos meses y ahora planea ofrecerle un contrato a largo plazo al histórico mediocampista argentino.

Guido Pizarro dirigiendo frente a Toluca / Jam Media Ampliar

De acuerdo a periodistas cercanos a la negociación, la directiva de Tigres considera que la buena gestión que ha hecho Pizarro al frente del equipo es merecedora de una extensión de contrato. Llegar a una final y a una semifinal en tan solo dos torneos son suficientes para confiar en su proyecto deportivo a largo plazo. Es por eso que en entrevista para RG La Deportiva, Guido confesó que ya está en pláticas con la directiva para seguir al frente de Tigres.

“Ahora mismo tenemos contrato hasta junio, pero sí, ya estamos hablando. Está avanzando, pero no sé. Siempre lo dije, hemos empezado a hablar con todos. Yo estoy muy orgulloso y muy al servicio”.

Ahora mismo, Pizarro tiene contrato hasta junio del 2026, es decir, por lo que resta del Clausura 2026. Sin embargo, él mismo reveló que, aunque no se ha establecido la duración del nuevo vínculo contractual, buscará que sea a largo plazo mientras todas las partes involucradas están contentas con su gestión.

“Si es por mí, mientras sienta que estoy ayudando, que el equipo es competitivo, no me pongo fechas. Yo siempre marco eso porque se siente. Cuando uno siente que aporta valor, que los chicos siguen creciendo y disfrutan día a día. Estamos trabajando desde todos los lugares donde se mire a nivel institucional, grupal, futbolístico con una línea muy marcada y estoy orgulloso”.

Guido Pizarro en conferencia de prensa / Jam Media Ampliar

Vale la pena mencionar que Guido Pizarro tomó la dirección técnica del primer equipo después de la repentina salida de Veljko Paunovic a principios de marzo del 2025. El argentino ha dirigido un total de 51 partidos en todas las competencias y tiene un balance de 24 victorias, 18 empates y solo 9 derrotas. Además, en dos torneos logró llevar a los felinos a una semifinal y a una final en la Liga MX.

Por si esto fuera poco, su proyecto ha potenciado jugadores como Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Jesús Garza y Marco Farfán, entre otros. Aunado a esto, ha logrado convencer a jugadores como Ángel Correa, César Araújo y Rodrigo Aguirre de sumarse al proyecto deportivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Nico Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul y ya porta los colores de la Máquina