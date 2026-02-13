Cruz Azul vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 6 del Clausura 2026 Liga MX

Cruz Azul recibirá a Tigres en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, uno de los duelos estelares de la Jornada 17 de la Liga MX, programado para este domingo en punto de las 16:30 horas. La calidad y profundidad de ambas plantillas elevan la expectativa de un choque entre dos equipos llamados a ser protagonistas del torneo.

La escuadra celeste llega a este compromiso tras rescatar un empate en la cancha de Toluca y golear en el global 8-0 al Vancouver FC en los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup; resultados que refuerzan la confianza del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, actualmente ubicado en la tercera posición de la tabla general.

El cuadro regiomontano peleará por mantener la segunda posición de la clasificación, y presumen un balance de tres victorias, un empate y una derrota; números que respaldan su buen momento en el torneo. Arriba a este compromiso con la confianza a tope tras golear 5-1 a Santos y asegurar su pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, con un marcador global de 4-1. Además, la afición universitaria mantiene altas expectativas con su nuevo delantero, Rodrigo Aguirre. El atacante charrúa se estrenó con un doblete.

Tigres recupera a André-Pierre Gignac de cara a este encuentro; el histórico delantero felino ya cumplió su partido de sanción ante Santos, y vuelve a estar disponible para su técnico, lo que representa un impulso importante para el ataque universitario.

En contraste, Cruz Azul no podrá contar con su goleador Gabriel Fernández, quien recibió dos partidos de suspensión. Es oportunidad para Nicolás Ibáñez, recién llegado a la institución, que a media semana marcó gol y alza la mano para comandar el ataque celeste en este partido frente a sus excompañeros.

CRUZ AZUL VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER