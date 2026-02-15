Cruz Azul derrota a Tigres en el Cuauhtémoc con error de Nahuel y gol de Nico Ibáñez
Cruz Azul vence 2-1 a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026. Revive el gol de Nico Ibáñez, el error de Nahuel Guzmán y cómo quedó La Máquina en la tabla.
Cruz Azul venció 2-1 a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026, en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido que se encendió en el complemento tras un primer tiempo con pocas emociones.
En los minutos iniciales, Rodrigo Aguirre entró con fuerza sobre Jeremy Márquez, pero el árbitro no señaló falta al considerar que el delantero felino alcanzó a tocar el balón. Más adelante, José Paradela salvó a La Máquina sobre la línea en una jugada que parecía gol seguro para Tigres, manteniendo el cero antes del descanso.
La segunda mitad cambió el rumbo. El 1-0 llegó tras un grave error de comunicación: Joaquim intentó regresar el balón de cabeza a Nahuel Guzmán sin advertir que el arquero había salido, y el esférico terminó en su propia portería. Poco después, Willer Ditta disparó en el área y Nicolás Ibáñez apareció para contrarrematar y aplicar la “ley del ex” ante Tigres, club en el que militó hasta la jornada pasada.
Ángel Correa descontó y apretó el cierre, pero Cruz Azul resistió. Con el triunfo, La Máquina escaló al subliderato y la próxima semana enfrentará a Chivas, líder del torneo con cinco puntos de ventaja.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul se queda sin plan B: Descartan el Parque Bicentenario para el nuevo estadio