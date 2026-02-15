;

  • 16 FEB 2026, Actualizado 01:37

Cruz Azul derrota a Tigres en el Cuauhtémoc con error de Nahuel y gol de Nico Ibáñez

Cruz Azul vence 2-1 a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026. Revive el gol de Nico Ibáñez, el error de Nahuel Guzmán y cómo quedó La Máquina en la tabla.

Juan Guzmán

Cruz Azul venció 2-1 a Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026, en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido que se encendió en el complemento tras un primer tiempo con pocas emociones.

Luka Romero y Paradela

Luka Romero y Paradela / Jam Media

En los minutos iniciales, Rodrigo Aguirre entró con fuerza sobre Jeremy Márquez, pero el árbitro no señaló falta al considerar que el delantero felino alcanzó a tocar el balón. Más adelante, José Paradela salvó a La Máquina sobre la línea en una jugada que parecía gol seguro para Tigres, manteniendo el cero antes del descanso.

La segunda mitad cambió el rumbo. El 1-0 llegó tras un grave error de comunicación: Joaquim intentó regresar el balón de cabeza a Nahuel Guzmán sin advertir que el arquero había salido, y el esférico terminó en su propia portería. Poco después, Willer Ditta disparó en el área y Nicolás Ibáñez apareció para contrarrematar y aplicar la “ley del ex” ante Tigres, club en el que militó hasta la jornada pasada.

Ángel Correa descontó y apretó el cierre, pero Cruz Azul resistió. Con el triunfo, La Máquina escaló al subliderato y la próxima semana enfrentará a Chivas, líder del torneo con cinco puntos de ventaja.

