Chivas busca acabar con el dominio de Cruz Azul en su rivalidad

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla vivirá uno de los partidos más esperados del Clausura 2026 de Liga MX, cuando las Chivas de Gabriel Milito visiten al Cruz Azul de Larcamón, siendo los dos mejores equipos del campeonato.

Cruz Azul vs Chivas en enfrentamiento de Liga Mx

Guadalajara llega con paso perfecto tras 6 victorias, pero se enfrenta a uno de los rivales que más se les ha complicado en los últimos años. Y es que El Rebaño acumula 6 partidos sin vencer a La Máquina (1 empate, 5 derrotas), contando los cuartos de final del Apertura 2025, donde los celestes se impusieron por 3-2 en Ciudad Universitaria, eliminando a Milito y compañía del certamen. Y si nos vamos más para atrás, encontramos que el equipo de La Noria domina el historial ante Guadalajara desde 2008, con 16 victorias, 15 empates y solo 7 derrotas.

Además, Cruz Azul ha logrado neutralizar a Chivas en condición de local, ya que solo conoció la derrota en 1 de sus últimos 7 encuentros en esta condición (Clausura 2022). En aquella ocasión, el gol lo hizo Cristian Calderón.

En el Clausura 2026, los rojiblancos se mantienen con la segunda mejor defensiva, con 4 goles recibidos, solo por detrás de Toluca, quien solo recibió 2. Uno de los aspectos claves para que logren arrebatarle los puntos al equipo de Nicolás Larcamón, que junto a Chivas es la segunda mejor ofensiva del torneo (por debajo de Pumas, con 12).

Cruz Azul vs Chivas en Play-In

Sin dudas se vivirá un duelo frenético en Puebla, con dos de los mejores equipos en la actualidad del fútbol mexicano buscando afianzarse en la cima del campeonato.