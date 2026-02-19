Cruz Azul vs Chivas: La sorpresiva decisión de Larcamón con su delantera para el Clausura 2026

Cruz Azul se prepara para disputar uno de los duelos más esperados de la Jornada 7, donde enfrentará a Chivas. Es decir, se enfrentará el líder del torneo contra el sublíder. Sin embargo, lo que más llama la atención para la afición celeste es quién será el delantero estelar.

Nicolás Larcamón / Jam Media Ampliar

Y es que ante la reciente llegada de Nicolás Ibáñez a la Máquina y el regreso del Toro Fernández, quien cumplió con su sanción de dos partidos suspendidos tras su expulsión ante Juárez, ahora Nicolás Larcamón podrá contar con sus dos delanteros. Esto pondría en un dilema al maquinista, ya que tanto el Toro Fernández como el exjugador de Tigres le han respondido en la cancha.

¿Cómo llega el Toro Fernández al juego contra Chivas?

El atacante uruguayo suma cuatro partidos como titular en lo que va del Clausura 2026 y en este lapso solo ha sumado un tanto que fue contra Atlas. El Toro Fernández se ha caracterizado por retener el balón, rematar, asistir y, sobre todo, hacerse presente en el marcador.

Sin embargo, luego de estar algunos días sin actividad por cumplir su sanción, Nicolás Larcamón podría considerar que su delantero llegaría con poco ritmo a uno de los duelos más importantes de la campaña, por lo que podría darle minutos entrando de cambio, ya que serían cuatro juegos sin anotar gol, contando los compromisos en Concachampions.

Toro Fernández / Jam Media Ampliar

Nico Ibáñez, encendido con la Máquina

Por su parte, el nuevo jugador de Cruz Azul se instaló y de inmediato le respondió a Nicolás Larcamón. El atacante argentino tuvo sus primeros minutos con la Máquina en la Concachampions ante el Vancouver al entrar de cambio en el segundo tiempo para culminar la goleada de 5-0.

La cuenta goleadora para Ibáñez continuó unos días después en la Liga MX. El exjugador de Tigres disputó su primer partido como titular ante los felinos, juego en el que aplicó la “ley del ex”, tras sumarse al autogol de Joaquim y así llevarse los tres puntos.

Nico Ibáñez / Jam Media Ampliar

¿Quién será el delantero titular de Cruz Azul ante Chivas?

El entrenador de la Máquina tendrá la misión de analizar a qué jugador le dará la oportunidad de salir como titular contra el Rebaño, tomando en cuenta que en su táctica suele salir con un centrodelantero.

Sin embargo, en el juego decisivo de la Concachampions ante Vancouver, Larcamón optó por jugar con Fernández e Ibáñez, por lo que jugar con dos puntas ante Chivas podría ser un arma de fuego para romper con la buena racha de los dirigidos por Gabriel Milito.

