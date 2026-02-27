Árbitro que pitará el América vs Tigres fue medallista olímpico, médico y militar

Jorge Abraham Camacho Peregrina, quien estará a cargo del partido entre América y Tigres de la Jornada 8 del Clausura 2026, habló en exclusiva para “La Cabina del VAR”, y contó sobre sus orígenes en el deporte de alto rendimiento, en donde ganó Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010 en la modalidad de Pentatlón Moderno.

Jorge Abraham Camacho Peregrina pitando Necaxa vs Pachuca Clausura 2024 / Jam Media Ampliar

“Siempre el deporte ha estado en la sangre de Abraham Camacho. Inicio con natación y luego ingreso al pentatlón moderno a los 13 años. Conocí la exigencia de estar 10 horas entrenando. Llega la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos en un proceso bastante largo. Esa medalla olímpica me generó mucha fuerza. Fue la primera medalla olímpica de la juventud en Pentatlón Moderno. Me dieron una beca en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde estudié medicina. El ejército me contrata y duré 12 años como militar activo. Después me invitan a arbitrar un partido de niños de 8 años. Fue una sensación muy similar a la que tenía cuando estaba compitiendo. La adrenalina y sensación de incertidumbre y de tener margen de error cero para poder llegar al objetivo. Eso me apasionó y me enamoró del arbitraje. Ahí decidí meterme de lleno a esta carrera”, comentó el árbitro quien este año está estrenando su gafete internacional de FIFA.

Respecto a su nueva distinción internacional en el 2026, Abraham Camacho no ocultó su alegría. “Es el primer sueño de todo árbitro (portar el gafete FIFA). Se puede explicar poco con emoción. Es un equipo completo. Todo te ayuda a formar un conjunto para lograr ese sueño”, compartió, con orgullo.

Por otra parte, pitar el América vs Tigres, Abraham Camacho se dijo feliz y preparado para el reto, el cual pinta para ser el más grande en su carrera hasta este momento. “Me siento contento y quiero respaldar la confianza que tiene en mí la Comisión haciendo un buen trabajo. Todo es día a día. Todos los juegos los trabajamos con el mismo profesionalismo y respeto. Tanto la Jornada 1 como la 17 lo preparamos con el mismo profesionalismo. Porque al final, un error es un error donde sea. Queremos evitarlo con la mayor fuerza posible. Buscamos la perfección. Hacer lo imposible perfecto es el objetivo de vida. Es mucha felicidad. Es un escenario aún más grande que el habitual”, compartió el silbante jalisciense.

Por último, al igual que César Ramos hace un par de semanas, también dio su perspectiva sobre el lado humano del arbitraje y del que poco se habla: “El estrés existe antes, durante y después del juego. Cuando hay jugadas polémicas y complejas uno está en su casa pensando qué va a pasar y uno tiene que irse a otro lado para que eso no te consuma. Mis 4 perros me cobijan. La familia también siempre está presente y uno se desahoga con ellos cuando existe esa presión. Terminas un juego mal y dices “no es lo mío”, y después tienes uno bueno. Siempre hay una persona que te dice “tranquilo”. Que te dicen que eres humano y te vas a a equivocar. No va a ser la primera ni la última vez. Eso no te hará mejor o peor árbitro. El error ya no se debe repetir. Hay que aprender y evolucionar. La resiliencia es lo más importante en todos los ámbitos”, concluyó Jorge Abraham Camacho.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: