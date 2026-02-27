Rayados vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 Liga MX

Sigue la actividad de la Jornada ocho del Clausura 2026 y la cancha del gigante de acero será el escenario para el choque entre el equipo de rayados del Monterrey, contra su similar de Cruz Azul.

Por ahora La Máquina llega en plan grande y se ubica en el segundo, puesto de la tabla general. Después de quitarle el invicto al equipo de Chivas en la semana pasada, ganándole dos goles por uno, esto le ha permitido recuperar la confianza y enfilarse para quedarse en lo más alto, en caso de unas posibles combinaciones.

Por su parte de los rayados del Monterrey, no le están pasando nada bien y en su visita a la Ciudad de México para enfrentarse a los pumas se quedaron con las manos vacías y terminaron perdiendo ante los universitarios

Por ahora, los de la Pandilla se ubican en la 10ª posición de la competencia con apenas 10 puntos y en caso de derrotar a la máquina y un par de combinaciones se podrían meter a la zona de clasificación

De las últimas dos visitas que ha tenido el equipo de Cruz Azul a Monterrey, ha ganado y en la última en particular terminó con un marcador a favor de cuatro goles por cero

Quédate a vivir, la pasión, es Monterrey y contra Cruz Azul.

