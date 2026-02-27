Rayados vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 Liga MX
Rayados vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el duelo de la Jornada 8 del Clausura 2026 Liga MX.¡Toda la previa en W Deportes!
Sigue la actividad de la Jornada ocho del Clausura 2026 y la cancha del gigante de acero será el escenario para el choque entre el equipo de rayados del Monterrey, contra su similar de Cruz Azul.
Por ahora La Máquina llega en plan grande y se ubica en el segundo, puesto de la tabla general. Después de quitarle el invicto al equipo de Chivas en la semana pasada, ganándole dos goles por uno, esto le ha permitido recuperar la confianza y enfilarse para quedarse en lo más alto, en caso de unas posibles combinaciones.
Por su parte de los rayados del Monterrey, no le están pasando nada bien y en su visita a la Ciudad de México para enfrentarse a los pumas se quedaron con las manos vacías y terminaron perdiendo ante los universitarios
Por ahora, los de la Pandilla se ubican en la 10ª posición de la competencia con apenas 10 puntos y en caso de derrotar a la máquina y un par de combinaciones se podrían meter a la zona de clasificación
De las últimas dos visitas que ha tenido el equipo de Cruz Azul a Monterrey, ha ganado y en la última en particular terminó con un marcador a favor de cuatro goles por cero
RAYADOS VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: Sábado 28 de febrero
- HORA: 19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)
- ESTADIO: Estadio BBVA
- TV: Canal 5, TUDN, Vix Premium
- RADIO: W Radio 96.9 FM