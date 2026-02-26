Liga Mx: Invictos que se han roto en el Estadio Cuauhtémoc en el último año

La cancha del Estadio Cuauhtémoc ha sido tema de conversación por su mal estado, sin embargo ha sido escenario de romper invictos y buenas rachas.

Comenzamos por la del fin de semana pasado, cuando el equipo de Cruz Azul derrotó dos goles por uno a Chivas y con esto, se rompió el invicto del rebaño de seis partidos ganados de manera consecutiva.

Ya que estamos hablando de la máquina, ellos también fueron causantes de quitarles la marca al equipo de Tigres, como los mejores visitantes. Los de la U de Nuevo León, no perdían en calidad de visitante desde la temporada antepasada, únicamente tomando en cuenta la temporada regular. Su última derrota había sido contra el América, el 29 de marzo de 2025 y cayeron por un marcador de 3-0.

De ahí pasaron 13 partidos sin conocer la derrota bajó esta cuestión, con un saldo de seis victorias y siete empates. Hasta el 15 de febrero, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc perdieron contra los celestes dos a uno con un tanto de Nicolás Ibáñez que aplicó la ley del ex.

Otra marca que se ha perdido en este escenario fue la temporada pasada cuando Cruz Azul, no había perdido como local en el Apertura 2025 y justo en el último encuentro de la fase regular, cayeron contra Pumas 3-2.