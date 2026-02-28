Con golazos de Rotondi y Palavecino, Cruz Azul vence a Monterrey y hunde al equipo de Torrent / Jam Media

Cruz Azul se metió al Gigante de Acero y derrotó 2-0 a Monterrey para trepar a lo más alto de la tabla general.

Las cosas no empezaron de la mejor forma para La Máquina, pues José Paradela falló un penal muy temprano en el partido, sin embargo, después la suerte estuvo del lado celeste.

Al minuto 19, Carlos Rotondi convirtió un primer gol desde los linderos del área tras un balón que dos defensores de Rayados no pudieron rechazar. Monterrey intentó reaccionar y Sergio Canales estuvo cerca del gol al poner el balón en el travesaño, sin embargo, el tanto no llegó para La Pandilla.

Para la segunda parte, Cruz Azul manejó el partido con inteligencia, y al minuto 62, Agustín Palavecino anotó un buen gol desde fuera del área pese a resbalarse a la hora de disparar al marco. La Pandilla no encontró el rumbo ni la portería celeste, y se tuvieron que ir con la derrota en su propia cancha.

La Máquina de Nicolás Larcamón es líder general, y el Monterrey de Doménec Torrent quedó, al momento, fuera de zona de liguilla.

