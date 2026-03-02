Rayados corta proceso de Torrent y busca nuevo rumbo tras crisis en el Clausura 2026 / Sergio Mejia

Los Rayados de Monterrey decidieron cesar a Domènec Torrent tras una racha de resultados adversos que culminó con la caída frente a Cruz Azul en el Gigante de Acero durante la jornada 8 del Clausura 2026, lo que habría colmado la paciencia de la directiva albiazul en un torneo donde el equipo no logró responder a las expectativas.

Domènec Torrent

Distintas fuentes aseguran que la dirigencia tomó la determinación de rescindir el contrato del español tras evaluar el desempeño del plantel en una campaña marcada por la irregularidad considerando la fuerte inversión realizada en la Liga MX.

La derrota del sábado detonó el descontento en las tribunas, donde se escucharon consignas contra el técnico y la directiva mientras crecían las visitas de aficionados a El Barrial, escenario que reflejó la tensión acumulada por una escuadra que no consiguió consolidar su proyecto deportivo en el inicio del certamen.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/Tlx8o8byI1 — Rayados (@Rayados) March 2, 2026

Para los próximos compromisos ante Querétaro y Tigres se perfila como interino Nicolás Sánchez, excapitán del club que asumiría la responsabilidad de estabilizar al grupo mientras la institución define al nuevo responsable del banquillo.

¿Quiénes son los candidatos para tomar el lugar de Torrent?

Las opciones que analiza la directiva incluyen a Diego Alonso, campeón continental con Monterrey en 2019, y a Robert Dante Siboldi, quien ya fue campeón en México y trabajó en el club bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, alternativas que marcarán el rumbo inmediato del proyecto regio.

