¡El Rey del Clásico Regio! André-Pierre Gignac aparece y le da un agónico triunfo a Tigres sobre Monterrey

El Clásico Regio se resolvió en el último suspiro. Tigres venció 1-0 a Monterrey en un partido intenso, muy disputado y con pocas opciones claras de gol, que parecía destinado a terminar sin anotaciones.

Tigres vs Monterrey / Jam Media

Tigres tuvo momentos importantes, especialmente con Rodrigo Aguirre, quien se mostró muy participativo ante su ex equipo. El delantero incluso llegó a marcar en dos ocasiones, pero ambos goles fueron anulados por claros fuera de juego.

Con el paso de los minutos el empate sin goles parecía inevitable, hasta que apareció la figura de André-Pierre Gignac. El francés ingresó al minuto 80 y cambió el ritmo del ataque felino.

Cuando el reloj marcaba el 91, Tigres encontró el momento decisivo. Tras un gran pase filtrado, Gignac controló y definió de derecha para marcar un gol que desató la locura en el estadio y sentenció el 1-0.

André-Pierre Gignac / Jam Media

El delantero, que cumplió 40 años en diciembre, volvió a demostrar su vigencia en los momentos importantes. Al finalizar el encuentro, sus compañeros corrieron a abrazarlo para celebrar el tanto del triunfo.

Con la victoria, Tigres llegó a 16 puntos, mientras Monterrey cerrará la Jornada 10 fuera de la zona de liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.