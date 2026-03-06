Tigres vs Monterrey: El dominio de diez años que los albiazules buscan romper en la Jornada 10

Tigres vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

En una edición más del Clásico Regio de Tigres vs Monterrey llega este fin de semana en la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Una estadística que pesa en el momento actual es la paternidad felina, donde visitar el Volcán se ha vuelto un dolor de cabeza para Rayados.

Tigres vs Monterrey - Torneo Clausura 2025 Liga MX / Jam Media Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tigres: Guido Pizarro renovará contrato como técnico tras éxito en la Liga MX

UN DOMINIO DE DIEZ AÑOS

El Estadio Universitario suele pesar mucho en este tipo de encuentros. La presión de la afición felina y la intensidad característica del clásico han convertido la visita de Rayados en una misión difícil. En la última década, Monterrey solo ha sido capaz de salir victorioso en 4 ocasiones:

Clausura 2024 (Cuartos de Final): Tigres 1-2 Rayados.

Tigres 1-2 Rayados. Leagues Cup (Octavos de Final): Tigres 0-1 Rayados.

Tigres 0-1 Rayados. Concachampions 2019 (Final de Ida): Tigres 0-1 Rayados

Tigres 0-1 Rayados Apertura 2016 (Liga MX): Tigres 1-3 Rayados.

Desde que comenzó esta histórica rivalidad, Tigres y Monterrey han disputado más de 130 partidos oficiales. Aunque los de San Nicolás ha logrado imponer condiciones recientemente en su estadio, las realidades actuales de ambos clubes son muy diferentes.

Clásico Regio en el Torneo Clausura 2025 / Jam Media Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Domènec Torrent: Estos fueron los números que registró el entranador al frente de Rayados

Los locales vienen de una serie de resultados agridulces, goleando al América en la fecha 8 pero perdiendo rotundamente ante Puebla en la jornada pasada. Por el otro lado, La Pandilla llega en una etapa de transición, con la reciente llegada de Nicolás Sánchez al banquillo, buscan mejorar el planteamiento del equipo.

Con los antecedentes en el Volcán, Rayados intentará romper una racha que favorece a su rival y demostrar que puede conquistar uno de los estadios más complicados del fútbol mexicano.