Tigres vs Monterrey: El dominio de diez años que los albiazules buscan romper en la Jornada 10
El Clásico Regio llega marcado por el dominio de los de casa. Tigres busca reafirmar su paternidad en el Volcán ante unos Rayados que ha sufrido para conseguir resultados positivos en territorio universitario.
En una edición más del Clásico Regio de Tigres vs Monterrey llega este fin de semana en la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Una estadística que pesa en el momento actual es la paternidad felina, donde visitar el Volcán se ha vuelto un dolor de cabeza para Rayados.
UN DOMINIO DE DIEZ AÑOS
El Estadio Universitario suele pesar mucho en este tipo de encuentros. La presión de la afición felina y la intensidad característica del clásico han convertido la visita de Rayados en una misión difícil. En la última década, Monterrey solo ha sido capaz de salir victorioso en 4 ocasiones:
- Clausura 2024 (Cuartos de Final): Tigres 1-2 Rayados.
- Leagues Cup (Octavos de Final): Tigres 0-1 Rayados.
- Concachampions 2019 (Final de Ida): Tigres 0-1 Rayados
- Apertura 2016 (Liga MX): Tigres 1-3 Rayados.
Desde que comenzó esta histórica rivalidad, Tigres y Monterrey han disputado más de 130 partidos oficiales. Aunque los de San Nicolás ha logrado imponer condiciones recientemente en su estadio, las realidades actuales de ambos clubes son muy diferentes.
Los locales vienen de una serie de resultados agridulces, goleando al América en la fecha 8 pero perdiendo rotundamente ante Puebla en la jornada pasada. Por el otro lado, La Pandilla llega en una etapa de transición, con la reciente llegada de Nicolás Sánchez al banquillo, buscan mejorar el planteamiento del equipo.
Con los antecedentes en el Volcán, Rayados intentará romper una racha que favorece a su rival y demostrar que puede conquistar uno de los estadios más complicados del fútbol mexicano.