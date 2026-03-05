Tigres vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Regio de la Jornada 10 del Clausura 2026 Liga MX

Tigres vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a la Sultana del Norte. Este sábado, Tigres y Monterrey se enfrentan en una edición más del Clásico Regio, en un partido donde ambos equipos buscan la victoria en el Volcán.

Este fin de semana se lleva a cabo uno de los clásicos más esperados en la Liga MX; Rayados llega a la casa de los felinos. En los últimos 10 años, la Pandilla solo ha conseguido 4 victorias cuando ha visitado el Estadio Universitario.

Tigres llega de una gran derrota ante Puebla, rompiendo los pronósticos de los universitarios. Ubicados en la octava posición de la tabla, empatados con 13 puntos con los albiazules, resultado de 4 victorias, 3 derrotas y 1 empate. En este encuentro va a pesar la jerarquía de jugadores como André‑Pierre Gignac o Juan Brunetta, que saben perfectamente lo que es jugar estos partidos bajo mucha presión. Aunque los felinos vienen de resultados mixtos, perdiendo en la fecha anterior ante el Puebla pero goleando al América en la Jornada 8, sabemos que la localía pesa mucho en estos encuentros, lo que les podría jugar a favor.

Del otro lado, aunque a Rayados se le complican todas sus visitas al Volcán, se encuentran por arriba de los de San Nicolás en la tabla, pero empatados en puntos. Los albiazules cuentan con 4 victorias, 4 derrotas y 1 empate. En este encuentro, la figura central será Sergio Canales, quien deberá dirigir a su equipo en un ambiente pesado, aportando una calidad técnica que pueda generar peligro. Pero la verdadera clave para Monterrey será mantener un orden defensivo e intentar no ceder ante las provocaciones del rival.

Ambos equipos atraviesan por un momento difícil dentro del torneo; con la salida de su director técnico Domènec Torrent, los de Monterrey buscan recuperar resultados positivos en el torneo; por otro lado, Tigres también quiere mejorar su rendimiento para meterse en la pelea por los primeros puestos en la tabla.

TIGRES VS MONTERREY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER