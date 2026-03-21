Cruz Azul perdona al Mazatlán y le entrega el liderato en bandeja de plata a las Chivas

El ‘Toro’ Fernández rescata el empate para Cruz Azul, pero no alcanza para superar a Chivas / Sergio Mejia

En el marco de la Jornada 12 del Clausura 2026, Mazatlán empató por un tanto contra Cruz Azul y le frenó la posibilidad de seguir luchando por apoderarse del liderato. El estadio El Encanto albergó dicho encuentro, donde los locales llegaron con el objetivo de sacarle un susto a los dirigidos por Nicolás Larcamón.

Mazatlán vs Cruz Azul / Sergio Mejia Ampliar

Durante los primeros 45 minutos no se abrieron los cartones, fue hasta la segunda parte donde los Cañoneros pegaron primero. Gracias a una jugada que surgió en un tiro de esquina por la punta de la derecha en donde en el rebote le quedó un pase filtrado a Josué Ovalle que bajó de pecho, inmediatamente la impactó en el poste más lejano de Kevin Mier para poner el 1-0.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Martin Anselmi y su afán por regresar a Cruz Azul: “Es una historia que no tiene final todavía”

Al 63 los cementeros daban avisos para empatar el compromiso pero un gol anulado por posición adelantada por parte Nicolás Ibáñez le dio un pequeño respiro a los de Sergio Bueno. Sin embargo, al 86’, Gabriel Fernández igualó el marcador con una jugada individual en los carriles centrales, donde burló a dos rivales e impactó ante la salida del guardameta bucanero.

EL TOR⚽️⚽️⚽️



Cruz Azul empató el juego gracias a la actuación de Fernández.



🔴EN VIVO

📻96.9 FM | 730 AM

🖥️https://t.co/IIt8BW2FSS

📲GRATIS en la App de W Radio y W Deportes



pic.twitter.com/15Ov4gSyR4 — W Deportes (@deportesWRADIO) March 21, 2026

Con esto, los de Mazatlán FC llegaron a once puntos con tres victorias, dos empates y siete derrotas, mientras que la Máquina se quedó con 27 puntos debajo de Chivas que este sábado visitará a Monterrey en la continuación de la Liga MX.