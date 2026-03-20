Martin Anselmi y su afán por regresar a Cruz Azul: “Es una historia que no tiene final todavía”

Martín Anselmi habló recientemente sobre un posible regreso a Cruz Azul, destacando el gran cariño que le tiene la afición celeste y admitiendo que su salida no fue el cierre que él quería. En una entrevista en el podcast “Te Dejo En Orsai”, el técnico argentino actualmente en Botafogo, declaró entre muchas respuestas su cariño a la afición de la Máquina.

Martín Anselmi / Kevin C. Cox Ampliar

Asimismo, aseguró que la conexión con la hinchada de Cruz Azul fue única y especial, la primera vez que una afición le brindó tanto cariño, además que cambiaría muchas cosas en su carrera por haber conseguido la décima estrella con La Máquina.

Aunado a ello comentó que su historia con el club “todavía no tiene final” y que le gustaría sentarse a tomar un café con el presidente Víctor Velázquez para aclarar las cosas y recomponer la relación.

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Hay que señalar que mandó mensajee como: “Quiero mucho a Cruz Azul, quiero que le vaya bien; la hinchada va a estar ahí por siempre” y que esa “historia sin final” podría abrir la puerta a algo en el futuro, aunque reconoce que el equipo actual tiene un gran entrenador, Nicolás Larcamón, y va por buen camino.