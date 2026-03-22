¡Drama total en el Gigante de Acero! El ‘Tala’ Rangel salva a Chivas en el último minuto ante Rayados / Jam Media

Chivas se afianzó en la cima de la tabla general al derrotar 3-2 a Rayados en el mismísimo Gigante de Acero, en un partido que sufrieron al final sorpresivamente.

Monterrey vs Chivas / Azael Rodriguez Ampliar

Aunque Monterrey empezó el encuentro con solidez, el Guadalajara tomó la ventaja con gol de Armando “Hormiga” González, quien definió solo frente al portero tras un grave error defensivo de Gerardo Arteaga.

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Poco antes del medio tiempo, Carlos Salcedo propinó un fuerte golpe con el codo sobre la “Hormiga” González, hecho que causó tensión en el campo.

Empezando la parte complementaria, el Rebaño Sagrado encontró el segundo tras un disparo preciso de media distancia de José Castillo. Luego, al minuto 55, Bryan “Cotorro” González convirtió un golazo al poner el balón en el ángulo tras un disparo de media distancia.

DE HÉROE A VILLANO EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS

El Tala Rangel le da los puntos a #Chivas https://t.co/cIcKaMnzD5 — W Deportes (@deportesWRADIO) March 22, 2026

Todo parecía definido, pero Rayados de Monterrey reaccionó con goles de Djuka al minuto 88 y de Ricardo Chávez al 93. Por si esto fuera poco, en el último instante, se marcó penal por mano del “Cotorro” González. Sin embargo, Raúl “Tala” Rangel se puso la capa de héroe y atajó la pena máxima para firmar el triunfo de las Chivas.

Con el resultado, el equipo dirigido por Gago llegó a 4 triunfos consecutivos y arribó a 30 puntos, consolidándose como superlíder del torneo. Por su parte, el equipo de la Sultana del Norte se mantendrá fuera de la zona de liguilla.