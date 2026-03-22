Karen Díaz niega saludo a Nicolás Larcamón tras reclamos del estratega | VIDEO

El empate 1-1 entre Mazatlán y Cruz Azul dejó una de las imágenes más comentadas del Clausura 2026 cuando la asistente Karen Díaz negó el saludo a Nicolás Larcamón, una acción que se volvió viral de inmediato por la firme postura de la silbante internacional al finalizar el encuentro.

Nicolás Larcamón / Jam Media Ampliar

La tensión comenzó cuando el técnico argentino manifestó una inconformidad reiterada ante las decisiones de la terna arbitral, comportamiento que le valió una tarjeta amarilla en el segundo tiempo mientras su equipo buscaba remontar el marcador en tierras sinaloenses.

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Pese a que Gabriel Fernández logró el gol del empate definitivo en los últimos suspiros del duelo, la molestia del timonel celeste no cesó tras el silbatazo, dirigiéndose al centro del campo para encarar a los jueces mientras era acompañado por jugadores que también mostraban descontento.

Larcamón saludó formalmente al árbitro central Maximiliano Quintero y al asistente Jesús Lorenzo Soto, pero al intentar repetir el gesto con la ingeniera agroindustrial ella decidió retroceder, dejando claro que no aceptaría el contacto físico tras el clima de hostilidad generado durante el partido.

Díaz Medina, quien posee gafete FIFA y fue pionera en el Mundial de Qatar 2022, reafirmó con este gesto su autoridad y profesionalismo en el terreno de juego, una trayectoria que la ha consolidado como referente tras obtener reconocimientos de alto nivel como el Premio Nacional del Deporte.

NO LO QUISO SALUDAR.

Karen Diaz no le quiso dar la mano a Nicolas Larcamón al final del Mazatlan vs Cruz Azul. Algo pasó es evidente. pic.twitter.com/Px2bjtIsuG — david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2026

Aunque el entrenador de La Máquina evitó dar declaraciones sobre el incidente en la conferencia de prensa posterior, algunos exárbitros respaldaron públicamente la decisión de Karen, señalando que estas acciones son necesarias para dignificar la figura del arbitraje frente a las presiones externas.

Este suceso en la jornada 12 añade un nuevo capítulo al debate sobre la disciplina y el respeto en la Liga MX donde la presencia de mujeres en posiciones de autoridad sigue ganando terreno, demostrando que la jerarquía en la cancha se mantiene firme ante cualquier jerarquía deportiva.