¿Cuánto cuesta comer en el nuevo Estadio Azteca? Lista completa de precios para el México vs Portugal
Se filtra la lista de precios de comida y cerveza para la reinauguración del Estadio Azteca en el México vs Portugal. ¡Prepara la cartera!
A solo días de la reinauguración del Estadio Azteca, se ha filtrado la lista de precios de comida y bebida que los aficionados tendrán que pagar el próximo 28 de marzo para ver a México frente a Portugal. Y la realidad es que, lo que antes era un gasto accesible para disfrutar el fútbol, ahora amenaza con convertirse en un lujo reservado para unos pocos.
Desafortunadamente este duelo no podrá contar con la participación de Cristiano Ronaldo, quien era uno de los jugadores más esperados y se tenían altas expectativas debido a que sería la primera vez que el astro portugués jugaría en el Coloso de Santa Úrsula.
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Precios de comida y bebidas en el Estadio Azteca
Según la lista que circula en redes sociales y que varias fuentes atribuyen a la empresa encargada de los servicios en los palcos y que muy probablemente se extenderá al público general, los costos son los siguientes:
Snacks
- Papas: $120
- Rin: $120
- Palomitas: $120
Comida Local
- Tacos de cochinita: $150
- Taco al pastor: $230
- Taco de bistec: $230
- Burrito de pastor: $230
- Burrito de res: $230
- Tacos campechanos (3 piezas): $150
- Tacos de arrachera (2 piezas): $200
- Esquite tradicional: $110
- Tostiesquite: $140
- Machetes: $250
Comida Internacional
- Sándwich Rib Eye: $220
- Pizza peperoni: $130
- Pizza hawaiana: $130
- Chicken Bake: $240
- Sándwich Pulled Pork: $215
- Sándwich Porkbelly: $215
- Hot dog tradicional: $180
- Hot dog internacional: $200
- Subway Italiano: $160
- Subway pechuga de pavo: $160
Postres y saludable
- Marquesitas: $120
- Galletas: $120
- Fit sándwich: $150
- Smoothie: $120
Bebidas
- Cerveza: $190
- Michelada: $190
- Azulito con alcohol: $190
- Azulito sin alcohol: $120
- Vaso michelado: $80
- Coca-Cola: $80
- Refresco de sabor: $80
- Agua natural / mineral: $80
¿Por qué subieron los precios en el Estadio Azteca?
Es decir, una simple cerveza cuesta casi lo mismo que un boleto de zona alta en otros tiempos. Un taco de bistec con una bebida supera fácilmente los $300 pesos. Y si alguien quiere algo más elaborado o un paquete para compartir, la cuenta se va a varios miles de pesos.
Estos aumentos se basarían en que el inmueble ha sido remodelado con estándares FIFA de cara al Mundial 2026, bajo el argumento de que los costos operativos subieron y la experiencia “premium” tiene un precio.
Cabe mencionar que el Estadio Azteca es uno de los recintos donde generaciones enteras han vivido emociones con un taco en la mano y una cerveza mucho más económica. Filtrar estos precios a pocos días del partido genera legítima indignación. No se trata de pedir subsidios ni regalos, sino de mantener un mínimo de sensatez para la afición mexicana.