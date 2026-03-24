¿Cuánto cuesta comer en el nuevo Estadio Azteca? Lista completa de precios para el México vs Portugal

A solo días de la reinauguración del Estadio Azteca, se ha filtrado la lista de precios de comida y bebida que los aficionados tendrán que pagar el próximo 28 de marzo para ver a México frente a Portugal. Y la realidad es que, lo que antes era un gasto accesible para disfrutar el fútbol, ahora amenaza con convertirse en un lujo reservado para unos pocos.

Estadio Azteca / NurPhoto Ampliar

Desafortunadamente este duelo no podrá contar con la participación de Cristiano Ronaldo, quien era uno de los jugadores más esperados y se tenían altas expectativas debido a que sería la primera vez que el astro portugués jugaría en el Coloso de Santa Úrsula.

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Precios de comida y bebidas en el Estadio Azteca

Según la lista que circula en redes sociales y que varias fuentes atribuyen a la empresa encargada de los servicios en los palcos y que muy probablemente se extenderá al público general, los costos son los siguientes:

Snacks

Papas: $120

Rin: $120

Palomitas: $120

Comida Local

Tacos de cochinita: $150

Taco al pastor: $230

Taco de bistec: $230

Burrito de pastor: $230

Burrito de res: $230

Tacos campechanos (3 piezas): $150

Tacos de arrachera (2 piezas): $200

Esquite tradicional: $110

Tostiesquite: $140

Machetes: $250

Comida Internacional

Sándwich Rib Eye: $220

Pizza peperoni: $130

Pizza hawaiana: $130

Chicken Bake: $240

Sándwich Pulled Pork: $215

Sándwich Porkbelly: $215

Hot dog tradicional: $180

Hot dog internacional: $200

Subway Italiano: $160

Subway pechuga de pavo: $160

Postres y saludable

Marquesitas: $120

Galletas: $120

Fit sándwich: $150

Smoothie: $120

Bebidas

Cerveza: $190

Michelada: $190

Azulito con alcohol: $190

Azulito sin alcohol: $120

Vaso michelado: $80

Coca-Cola: $80

Refresco de sabor: $80

Agua natural / mineral: $80

¿Por qué subieron los precios en el Estadio Azteca?

Es decir, una simple cerveza cuesta casi lo mismo que un boleto de zona alta en otros tiempos. Un taco de bistec con una bebida supera fácilmente los $300 pesos. Y si alguien quiere algo más elaborado o un paquete para compartir, la cuenta se va a varios miles de pesos.

Estos aumentos se basarían en que el inmueble ha sido remodelado con estándares FIFA de cara al Mundial 2026, bajo el argumento de que los costos operativos subieron y la experiencia “premium” tiene un precio.

Tacos / Klaus Vedfelt Ampliar

Cabe mencionar que el Estadio Azteca es uno de los recintos donde generaciones enteras han vivido emociones con un taco en la mano y una cerveza mucho más económica. Filtrar estos precios a pocos días del partido genera legítima indignación. No se trata de pedir subsidios ni regalos, sino de mantener un mínimo de sensatez para la afición mexicana.