¿Habrá Ley Seca para el Mundial 2026 en CDMX? Esto se sabe sobre la venta de alcohol en el Fan Fest

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las dudas más buscadas es si habrá Ley Seca durante el torneo en la Ciudad de México. En días recientes, se ha viralizado la noticia de que no se podrá beber mientras el Mundial 2026 se juegue en la CDMX.

Así que aquí te respondemos todas las dudas que existan alrededor del tema para que no te espantes.

¿Habrá Ley Seca para el Mundial 2026?

La respuesta corta es: no hay una Ley Seca general confirmada, pero sí habrá restricciones importantes en eventos oficiales como el Fan Fest. Hasta ahora, autoridades no han anunciado una Ley Seca en toda la ciudad durante el Mundial 2026.

Sin embargo, lo que sí se confirmó fue que no se venderá alcohol dentro del FIFA Fan Festival, por lo que el consumo estará restringido en eventos oficiales y podrían aplicarse medidas adicionales en zonas específicas.

Es decir, no se trata de una prohibición total en CDMX, pero sí habrá limitaciones en varios eventos clave que tienen que ver con el Mundial 2026.

¿Habrá Ley Seca en el Mundial 2026? / Hector Vivas Ampliar

¿Por qué no habrá alcohol en el Fan Fest?

El FIFA Fan Festival (que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México) será un espacio sin venta de bebidas alcohólicas. Esta decisión responde a lineamientos internacionales que la FIFA ha puesto en las sedes mundialistas.

Además, es una medida de seguridad en eventos masivos que son creados para crear un ambiente familiar y seguro para todos, además, se implementarán operativos para evitar el ingreso de alcohol al recinto.

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¿Dónde sí se podrá consumir alcohol mientras haya Fan Fest del Mundial 2026?

Aunque el Fan Fest será libre de alcohol, esto no significa que toda la ciudad tendrá restricciones. En general quienes sí podrán vender o consumir alcohol serán:

Bares, restaurantes y establecimientos podrán operar normalmente

La venta de alcohol seguirá permitida fuera de eventos oficiales

No hay confirmación de cierre o restricciones masivas

Sin embargo, autoridades podrían aplicar medidas específicas dependiendo de la logística del evento.

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¿Por qué se habla de “Ley Seca” aunque no existe como tal en el Mundial 2026?

El término “Ley Seca para el Mundial 2026” se volvió tendencia por la confusión entre restricciones parciales y prohibiciones totales.

Por lo que, en realidad, no hay un decreto oficial de Ley Seca en el Mundial 2025 en CDMX. Las restricciones aplicarán solo para lo anteriormente mencionado, pues las autoridades aún no han mencionado nada al respecto del gran evento futbolístico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de medidas, ya se han aplicado en otros eventos internacionales, donde el consumo se limita a zonas controladas.