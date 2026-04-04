Pachuca se impone a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc

Pachuca se metió al Estadio Cuauhtémoc y derrotó 2-1 a Cruz Azul en intenso duelo de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul vs Pachuca / Jam Media Ampliar

Los hidalguenses pegaron muy temprano en el partido al aprovechar un grave error de Andrés Gudiño. El portero de Cruz Azul le regaló la pelota al brasileño Kenedy al minuto 5, y el delantero de los Tuzos no perdonó.

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La fortuna, sin embargo, le sonrió a La Máquina en la recta final del primer tiempo, cuando Christian Ebere aprovechó un mal despeje de Pachuca y un par de rebotes para mandar el balón a la red y empatar el encuentro. Sin embargo, para la segunda parte, Pachuca retomó la ventaja gracias a otra anotación de Kenedy. El brasileño le pegó desde fuera del área para colocar el 2-1 y dejar un golazo como estampa.

Al minuto 84, los Tuzos se quedaron con 10 hombres tras una fuerte entrada de Christian Rivera sobre el Gabriel “Toro” Fernández. El entrenador de Pachuca, Esteban Solari, también fue expulsado.

Cruz Azul / Rodrigo Oropeza Ampliar

Al final, ni nueve minutos de compensación fueron suficientes para que Cruz Azul empatara. Con la derrota, los celestes se mantendrán en el segundo lugar de la tabla general. Los Tuzos siguen escalando posiciones en el futbol mexicano.