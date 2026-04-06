Nashville SC vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los los cuartos de final de Concacaf Champions Cup / Omar Vega - Leagues Cup

Se abre el telón de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. El enfrentamiento revive la creciente rivalidad entre la MLS y la Liga MX, con el conjunto azulcrema cargando con el peso de su historia internacional y la presión de confirmar su favoritismo ante un rival que busca consolidarse en el plano continental.

Nashville SC / Nashville SC Ampliar

El equipo de Tennessee alcanzó esta instancia tras dejar en el camino al Inter Miami CF de Lionel Messi en los octavos de final. Luego de un empate global de 1-1, Nashville SC avanzó gracias al criterio del gol de visitante, demostrando orden táctico y solidez en momentos clave de la serie.

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Por su parte, América superó al Philadelphia Union con un marcador global de 2-1. Las “Águilas” sacaron ventaja como visitantes y después administraron la diferencia en casa, apoyándose en su experiencia en este tipo de competiciones.

En cuanto al presente inmediato, el conjunto dirigido por André Jardine viene de igualar 1-1 frente a Santos Laguna en la Liga MX, mientras que Nashville, bajo el mando de B. J. Callaghan, cayó 1-0 en su visita al Chicago Fire en su más reciente presentación en liga.

Este enfrentamiento representa otro episodio en los duelos entre clubes estadounidenses y mexicanos dentro del torneo, una tendencia que ha ganado protagonismo en los últimos años. Club América intentará imponer su tradición y jerarquía internacional, mientras que Nashville buscará dar un golpe de autoridad y seguir haciendo historia en la competición.

Club América / Jam Media Ampliar

Por otra parte, el equipo de Jardine vive su momento más crítico desde que el técnico brasileño tomó las riendas del club, pues con el empate ante el último lugar de la Liga MX pone en riesgo su clasificación en liguilla. Una eliminación relativamente temprana en Concachampions podría ser determinante para el futuro del proyecto.

Nashville SC vs América: dónde, cuándo y a qué hora ver