América deja ir el triunfo: El grave error defensivo que le dio el empate al sotanero Santos / Manuel Guadarrama

América se metió a la cancha de Santos y se tuvo que conformar con el empate frente al sotanero de la tabla general.

Santos vs América / Manuel Guadarrama Ampliar

El primer tiempo fue trabado y tenso con lesiones y choques aparatosos. Erick “Chiquito” Sánchez abandonó el encuentro por temas musculares, y Aldo López salió en camilla tras un fuerte choque con Miguel Vázquez que tuvo un mal manejo en el protocolo de conmoción.

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Para la segunda parte, América fue más dominante, pero los espacios se abrieron hasta el minuto 77 cuando Kevin Picón de Santos fue expulsado por una fuerte entrada sobre Rodrigo Dourado. En la siguiente jugada, América encontró el gol tras una serie de rebotes que definió Alexis Gutiérrez, quien acababa de ingresar al terreno de juego.

Poco le duró el gusto a las Águilas, pues tres minutos más tarde, Cristian Dájome aprovechó un grave error en conjunto de Vinicius Lima y Ramón Juárez para emparejar el encuentro.

América celebra gol / Manuel Guadarrama Ampliar

Los nueve minutos de compensación fueron muy tensos, con América insistiendo por el gol del triunfo, el cual no llegó. Con el empate Santos se mantuvo en el fondo de la tabla general, mientras las Águilas cerrarán la jornada en el sexto lugar de la clasificación con 18 puntos.