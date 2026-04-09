Rodrigo Huescas vuelve con el Copenhague y mantiene viva la ilusión de estar en el Mundial 2026

Rodrigo Huescas recibió una de las mejores noticias de los últimos meses: el mexicano ya volvió a trabajar con el FC Copenhague tras la lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que frenó en seco su gran momento en Europa.

🚨🇩🇰 BREAKING: Rodrigo Huescas has returned to on-field activity for the first time after his ACL surgery, starting with light exercise sessions!



The 22-year-old is gradually coming back! ❤️👏🏼 pic.twitter.com/pG1kM2tZKT — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 9, 2026

Su regreso a los entrenamientos representa un paso clave no solo para recuperar ritmo con su club, sino también para mantenerse en la pelea por un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

¿Cuándo se lesionó y cuánto tiempo estuvo fuera?

La lesión de Huescas ocurrió en octubre de 2025, en un momento clave de su crecimiento profesional. Apenas comenzaba a consolidarse en Dinamarca y ya tenía minutos importantes en partidos de alto nivel, incluidos compromisos en la UEFA Champions League. Su velocidad, desborde y capacidad de ida y vuelta lo habían convertido en una pieza cada vez más valiosa para el Copenhague.

Rodrigo Huescas fuera toda la temporada Ampliar

La rotura de ligamento cruzado anterior obligó al mexicano a frenar de golpe. Se trató de una lesión delicada, de esas que suelen requerir varios meses de rehabilitación y un proceso físico y mental muy exigente. Desde entonces, Huescas enfocó toda su energía en volver de la mejor manera posible.

¿Cómo fue su proceso de recuperación?

En los primeros meses de 2026, Huescas comenzó a mostrar avances importantes. Primero retomó ejercicios individuales, trabajos de movilidad y fortalecimiento, y después pasó a rutinas más exigentes para recuperar estabilidad, resistencia y confianza en la rodilla.

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Aunque el panorama inicial apuntaba a un regreso hasta mayo o junio, el mexicano logró acelerar su recuperación dentro de los tiempos médicos adecuados. Su disciplina y evolución permitieron que esta semana reapareciera en la dinámica de entrenamientos del FC Copenhague, una señal positiva de que está cada vez más cerca de volver a competir.

¿Todavía puede llegar al Mundial 2026?

Sí, y esa es la gran noticia para México. Aunque todavía necesita recuperar ritmo de partido y sensaciones en cancha, Huescas ya superó el paso más difícil: regresar al trabajo con el grupo. A menos de tres meses del Mundial, su nombre vuelve a entrar en la conversación rumbo a la lista final.

Rodrigo Huescas Ampliar

Para Javier Aguirre, contar con un jugador joven, versátil y con experiencia europea sería una alternativa muy valiosa. La lateral derecha ha sido una zona en la que México ha probado distintas opciones, por lo que un Huescas recuperado podría pelear por un lugar.

Por ahora, el camino no está completamente despejado, pero el panorama cambió por completo. Lo que hace unos meses parecía una carrera contrarreloj casi imposible, hoy vuelve a convertirse en una posibilidad real para que Rodrigo Huescas cumpla el sueño de jugar un Mundial en casa.