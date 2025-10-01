Rodrigo Huescas se lesiona en la derrota del Copenhague vs Qarabag

En un juego que prometía ser de suma importancia para el FC Copenhague y sobre todo para el mexicano Rodrigo Huescas, quien tuvo la oportunidad de arrancar como titular en el compromiso correspondiente a la Jornada 2 de la Champions League, el destino golpeó dos veces con crueldad: primero, con la salida en camilla del canterano de Cruz Azul y la derrota de 2-0 a manos del Qarabag que deja a los daneses tambaleándose en la fase de liga.

Copenhague contra el Qarabag en Champions League / Aziz Karimov Ampliar

El Tofiq Bahramov Stadium de Bakú vibraba con el orgullo azerbaiyano cuando al minuto 14 del partido, Rodrigo Huescas se desplomó sobre el césped tras un choque fortuito. El lateral mexicano, quien ha sido una de las revelaciones en la Superliga danesa con su velocidad y proyección ofensiva, mostraba molestias en su rodilla derecha. Los médicos del Copenhague lo atendieron de inmediato en el campo, pero la imagen fue desgarradora: el jugador fue evacuado en camilla, con el rostro contraído por el dolor y la incertidumbre. Finalmente fue sustituido por Yoram Zague.

Por el momento el Copenhague no ha dado a conocer reporte médico del jugador; sin embargo, fuentes cercanas al club hablan de una posible lesión en ligamentos de la rodilla, aunque los exámenes de imagen serán clave para determinar la gravedad para un Rodrigo Huescas que aspira a consolidarse en la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026, este revés podría significar semanas o meses en la enfermería, un golpe que trasciende lo deportivo y toca lo emocional para el oriundo de Naucalpan que sueña con la élite.

Rodrigo Huescas se lesiona en Champions League Ampliar

Pero el drama no terminó ahí, ya sin Rodrigo Huescas en la cancha, el Copenhague intentó recomponerse y sacar el juego adelante. Sin embargo, el Qarabag, fresco de su histórica victoria 3-2 sobre el Benfica en la jornada inaugural, no dio tregua. Abdellah Zoubir abrió el marcador en el minuto 28 con un remate preciso que silenció las esperanzas danesas, y en la segunda mitad, Emmanuel Addai sentenció el 2-0 con un gol que explotó la euforia local. Los azerbaiyanos, dirigidos por Gurban Gurbanov, defendieron con uñas y dientes, aprovechando su racha invicta de cinco partidos y convirtiéndose en el primer equipo de su país en ganar dos duelos consecutivos en la fase de grupos de la Champions League.

Para el Copenhague, este traspié duele doble tras un empate 2-2 heroico pero agónico ante el Bayer Leverkusen en su debut, suman solo un punto y ven complicarse su camino en un grupo que ya pinta bravo.