Chivas es campeón del Torneo Primavera 2026 Sub-14 tras vencer a Pachuca

Se disputó la final del torneo de fuerzas básicas Sub-14 en su edición Primavera 2026, donde Guadalajara y Pachuca se enfrentaron por el título.

¡Grítenlo, Cantera Rojiblanca! 🔴⚪️



Las postales de la Gran Final reflejan la pasión con la que vivieron este Torneo de Fuerzas Básicas #Sub14. 📸



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Las Chivas se proclamaron campeonas tras imponerse en un partido celebrado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol. El encuentro comenzó de manera muy equilibrada, con ambos equipos generando oportunidades y manteniendo un ritmo intenso durante la primera mitad, en la que el juego fue de ida y vuelta.

Para el segundo tiempo, las emociones llegaron rápidamente. Al minuto 39, el juvenil Carlos Castañeda abrió el marcador con un gol de tiro libre. A partir de ese momento, Pachuca intentó reaccionar y generó llegadas importantes, pero no logró concretarlas. Esa insistencia ofensiva dejó espacios en defensa que Guadalajara supo aprovechar.

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Al minuto 58, tras un desborde por la banda y un centro retrasado, Ángel Ayala definió para poner el 2-0 a favor de Chivas. Apenas un minuto después, Pachuca se volcó al ataque, pero Guadalajara aprovechó un contragolpe letal para sentenciar el partido: Ángel Martínez marcó el tercer gol que prácticamente aseguró el campeonato. Con el 3-0 en el marcador al minuto 60, el silbatazo final confirmó el título para el conjunto rojiblanco.

El camino de Chivas no fue sencillo. Tras un inicio irregular, con un empate y una derrota, el equipo logró recomponer el rumbo con una victoria que le permitió avanzar a la fase final. En la liguilla, superó a Querétaro en octavos de final, a Pumas en cuartos y a Rayados en semifinales, antes de coronarse frente a Pachuca.

De esta manera, Guadalajara levanta el trofeo y suma un nuevo título a las vitrinas de sus fuerzas básicas en Verde Valle.