Pumas vs Mazatlán: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 14 de Liga MX Clausura 2026

El conjunto Auriazul va por su segunda victoria consecutiva en Ciudad Universitaria ante un Mazatlán que suma 4 partidos sin ganar como visitante.

Pumas vs Mazatlán Jornada 14 Clausura 2026 Ampliar

El duelo entre Pumas UNAM y Mazatlán FC abrirá un capítulo más del Clausura 2026 este domingo 12 de abril a las 14:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario donde los locales buscan consolidarse en la parte alta de la tabla general y asegurar su lugar en la liguilla.

El conjunto universitario llega tras empatar 2-2 ante Chivas y mantiene un paso competitivo con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos compromisos además de un balance de 7 goles a favor y 8 en contra que reflejan un equipo ofensivo, pero vulnerable.

Mazatlán, por su parte, arriba golpeado luego de caer 1-2 frente a Necaxa y con una racha irregular de 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas recientes, acumulando 7 anotaciones y 11 recibidas lo que evidencia dificultades tanto en defensa como en ataque.

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En la clasificación general, Pumas ocupa la 5a. posición con 24 puntos mientras que Mazatlán se ubica en el lugar 17 con apenas 11 unidades, lo que incrementa la presión sobre la visita que necesita sumar para mantenerse con aspiraciones.

Los antecedentes favorecen ampliamente a los universitarios con 4 victorias en los últimos 5 enfrentamientos y 1 empate, incluyendo el contundente 4-1 registrado en el Apertura 2025.

¿Podrá Mazatlán romper la tendencia o impondrán los Pumas su dominio reciente?

Las estadísticas del torneo muestran a Pumas con ventaja en producción ofensiva con 23 goles por 15 de Mazatlán, además de mayor volumen de disparos y asistencias destacando el aporte de Juninho Vieira con 5 anotaciones y 19 tiros frente a la referencia visitante Yoel Bárcenas con 3 goles y 9 disparos.

Adalberto Carrasquilla de Pumas y Jeremy Márquez de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El encuentro contará con el arbitraje de Katia García Mendoza en un partido donde Pumas buscará reafirmar su candidatura mientras Mazatlán intentará cambiar la narrativa en un escenario históricamente adverso.

¿Cuándo y dónde ver?