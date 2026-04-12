¡Humillación al líder! Tigres golea a las Chivas en el Volcán con doblete de Juan Brunetta / Azael Rodriguez

Los Tigres le pegaron al líder de la competencia en la jornada 14 de la Liga MX. La escuadra felina terminó goleando 4 por 1 a las Chivas en el Estadio Universitario y escaló hasta la sexta posición de la tabla general.

Tigres vs Chivas / Azael Rodriguez Ampliar

Apenas a los 16 minutos, Luis Romo se equivocó en la salida y Juan Brunetta aprovechó para abrir el marcador. Sin embargo, 10 minutos más tarde, el Rebaño respondió y Daniel Aguirre empató el encuentro con un golazo de volea.

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Antes del descanso, Rodrigo Aguirre volvió a poner en ventaja a los Tigres con un remate de cabeza que no pudo sacar el Tala Rangel. Ya para el segundo tiempo, apenas a los 15 segundos, el Oso González regaló la pelota en la salida y Ángel Correa aprovechó para marcar el tercero a favor del conjunto local.

Cuando parecía que así terminaría el partido, Juan Brunetta anotó el cuarto y definitivo tanto del encuentro en un contragolpe que definió perfectamente al primer poste del arquero rojiblanco.

Rodrigo Aguirre celebra gol / Azael Rodriguez Ampliar

De esta manera, en un partido lleno de errores individuales, las Chivas cayeron goleadas en su visita a casa de los Tigres.