¡Humillación al líder! Tigres golea a las Chivas en el Volcán con doblete de Juan Brunetta
¡Juan Brunetta brilla en la Jornada 14! Con doblete del argentino, Tigres derrota 4-1 a Chivas y escala posiciones en la tabla general de la Liga MX.
Los Tigres le pegaron al líder de la competencia en la jornada 14 de la Liga MX. La escuadra felina terminó goleando 4 por 1 a las Chivas en el Estadio Universitario y escaló hasta la sexta posición de la tabla general.
Apenas a los 16 minutos, Luis Romo se equivocó en la salida y Juan Brunetta aprovechó para abrir el marcador. Sin embargo, 10 minutos más tarde, el Rebaño respondió y Daniel Aguirre empató el encuentro con un golazo de volea.
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Antes del descanso, Rodrigo Aguirre volvió a poner en ventaja a los Tigres con un remate de cabeza que no pudo sacar el Tala Rangel. Ya para el segundo tiempo, apenas a los 15 segundos, el Oso González regaló la pelota en la salida y Ángel Correa aprovechó para marcar el tercero a favor del conjunto local.
Cuando parecía que así terminaría el partido, Juan Brunetta anotó el cuarto y definitivo tanto del encuentro en un contragolpe que definió perfectamente al primer poste del arquero rojiblanco.
De esta manera, en un partido lleno de errores individuales, las Chivas cayeron goleadas en su visita a casa de los Tigres.