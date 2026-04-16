La Federación Mexicana de Futbol rinde homenaje a Decio de María por su trayectoria / Mike Hewitt - FIFA

La Federación Mexicana de Futbol rindió un homenaje al ex dirigente que fue Presidente Decio De María Serrano, así lo decidió el Comité Ejecutivo de dicha institución.

Esto se realizó durante una sesión solemne en dónde el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana reconoció al ex directivo mexicano por haberse desempeñado como Presidente del organismo durante el 2015 hasta el 2018, es un reconocimiento a su trayectoria y además las aportaciones al desarrollo institucional y deportivo del futbol mexicano.

Este acto fue encabezado por el Comisionado y además Presidente de la Federación Mexicana de Futbol: Mikel Arriola, quien puntualizó el gran papel de Decio para fortalecer el futbol nacional.

“Decio de María encabezó una etapa de consolidación institucional y continuidad deportiva en la Federación. Su gestión permitió fortalecer estructuras y dar seguimiento a procesos relevantes”.

Decio De María Serrano / Miguel Tovar Ampliar

Este homenaje consistió en hacer una develación de su retrato oficial como expresidente de la FMF, la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que evocó los momentos más representativos de su gestión al frente del organismo.

Decio de María recordó su paso como jerarca en el máximo organismo del futbol en México y también tuvo oportunidad de hablar de cuando consiguió que México fuera incluido en la sede para el Mundial del 2026.

“Fue una gran oportunidad de darle las gracias a toda la gente que estuvo conmigo. Fue una experiencia única, que para cualquier ser humano y profesionista es una experiencia espectacular, darle la vuelta al mundo, no se si dos veces, en cuatro o seis veces, no tiene la oportunidad de hacerlo muy seguido”.