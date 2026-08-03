Pochettino renueva con la Selección de Estados Unidos hasta 2030 tras el Mundial 2026 / Alex Grimm

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) anunció este lunes 3 de agosto de 2026 que Mauricio Pochettino continuará como director técnico de la Selección masculina (USMNT) con un nuevo contrato que se extiende hasta el Mundial de 2030. El argentino, de 54 años, llegó al cargo en septiembre de 2024 tras la salida de Gregg Berhalter y firmó inicialmente hasta el final del Mundial 2026. Tras llevar al equipo a los octavos de final (eliminación 4-1 ante Bélgica), ambas partes cerraron la continuidad para el próximo ciclo mundialista.

Mauricio Pochettino / Jamie Squire Ampliar

Continuidad y proyecto a largo plazo

El nuevo acuerdo no solo asegura a Pochettino al frente del primer equipo durante los próximos cuatro años, sino que también le otorga un rol de asesoría más amplio. Según el comunicado de U.S. Soccer, el técnico participará en el desarrollo de la cantera, la formación de entrenadores, la colaboración con las ligas profesionales y el camino de los jugadores hacia las selecciones nacionales. Junto a él permanecerán sus asistentes de confianza: Jesús Pérez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez, Sebastián Pochettino y Silvia Tuyà.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Vozinha llegó a Chile: la figura del Mundial 2026 se suma a Colo Colo

“Mauricio y su cuerpo técnico creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos y nuestro nuevo proyecto nos permite construir sobre el progreso de la USMNT y el impulso de U.S. Soccer”, declaró el CEO y secretario general JT Batson.

Por su parte, Pochettino señaló: “Trabajando junto a U.S. Soccer durante los últimos dos años, nos ha quedado claro que existe un potencial enorme para hacer aún más fuerte el programa de la Selección masculina”.

The opening of a new chapter. 📖



Mauricio Pochettino sits down to discuss his return to the U.S. Men's National Team for another four years. pic.twitter.com/7csf8lEgiu — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

Qué implica el nuevo ciclo

Con la renovación, el “Poch” estará al mando en torneos clave:

Eliminatorias de Concacaf

Copa Oro y Liga de Naciones

y Copa América 2028 (prevista en territorio estadounidense)

(prevista en territorio estadounidense) Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Mundial 2030 (España, Portugal y Marruecos)

La federación también destaca el apoyo de un “regalo de liderazgo filantrópico” de donantes como Kenneth C. Griffin (Citadel), Scott Goodwin, Adam Freede y varios socios comerciales, que permite sostener el proyecto. Un técnico que cambió la identidad. Desde su llegada, Pochettino imprimió un estilo de juego más intenso, con alta presión y protagonismo de jugadores jóvenes y europeos.

Mauricio Pochettino dirigiendo ante Bélgica en el Mundial 2026 / Luke Hales Ampliar

Aunque el Mundial de casa terminó en octavos, el argentino dejó una huella positiva y generó ilusión en un programa que buscaba dar un salto de calidad. Ahora el foco se traslada al 2030. El técnico ya adelantó que ve el próximo ciclo como “un nuevo comienzo”, especialmente para reforzar posiciones como la portería y la defensa central, y dar minutos a jóvenes con proyección para el próximo Mundial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Oferta millonaria por Erik Lira: Al Jazira busca a la estrella de Cruz Azul