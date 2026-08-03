Vozinha llegó a Chile: la figura del Mundial 2026 se suma a Colo Colo

El popular arquero caboverdiano Vozinha, aterrizó este domingo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago para concretar su incorporación a Colo Colo, poniendo fin a días de incertidumbre y retrasos por temas de documentación y asuntos personales. El portero de 40 años, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, fue recibido por una multitud de hinchas albos que lo esperaban con banderas, carteles, tambores y cánticos.

Vozinha / NurPhoto Ampliar

En sus primeras declaraciones en Chile, Vozinha se mostró emocionado: “Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme. Nos vemos pronto en el Monumental”.

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Detalles del fichaje de Vozinha a Colo Colo

Colo Colo, el club más ganador de Chile y actual líder del Campeonato Nacional, anunció el acuerdo con el guardameta el 24 de julio. Llega como agente libre tras finalizar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal. El contrato inicial es por seis meses, con opción de extensión por doce meses más hasta 2027. Este lunes 3 de agosto se someterá a los exámenes médicos y el martes 4 de agosto será presentado oficialmente en el Estadio Monumental, para luego sumarse a los entrenamientos del plantel dirigido por Fernando “Tano” Ortiz.

El impacto del “efecto Vozinha”

Vozinha se consagró a nivel mundial en la Copa del Mundo 2026. Fue clave en el histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España, mantuvo otra valla invicta frente a Arabia Saudita y brilló con atajadas memorables en los octavos de final ante Argentina, pese a la derrota 3-2 en tiempo extra. Su rendimiento le valió un lugar en el once ideal del Mundial votado por los aficionados y un salto mediático enorme como el hacerse de millones de seguidores en redes sociales.

Vozinha ya está en Chile 🇨🇱



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Vozinha is already in Chile 🇨🇱



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A Vozinha já está no Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/xKOM2xwcKc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Su llegada genera gran expectación en el fútbol chileno. Los hinchas del Cacique se ilusionan con que el experimentado arquero aporte seguridad bajo los tres palos en la pelea por el título local y, eventualmente, en la Copa Libertadores. Con Vozinha ya en Chile, Colo Colo da un golpe mediático y deportivo en el mercado de refuerzos. El arquero de Cabo Verde comienza una nueva etapa en su carrera en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

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