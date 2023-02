¡Miguel Layún, estafado! le roban más de un millón de pesos

Miguel Layún es uno de los jugadores que mejor gana en la Liga MX, pero el veracruzano también le ha sufrido en cuestión de mineros debido a los negocios que ha hecho fuera del futbol.

A través de un podcast con Moris Dieck, el jugador de las Águilas reveló que perdió más de 1 Millon de pesos en un negocio que tenía con un conocido del cual no reveló su nombre.

“Me enseñó una aplicación donde venía toda la parte financiera del negocio, cuánto ingresaba y egresaba, las utilidades que quedaban, lo que se pagaba de impuestos. Era un restaurante. Sí había una plataforma para administrar el restaurante. Entonces dije ‘¡ah, ching*n con madre!’ De repente, sorpresa, llega la pandemia”, dijo el americanista.

Cabe destacar que antes de volver a jugar con América, Layún jugó para Rayados tras haber estado en Europa.

Ahora Miguel Arturo Layún Pardo, está viviendo una segunda etapa con los de Coapa en donde es una pieza fundamental para los azulcremas.

Retomando el tema del negocio que le hizo perder dinero, Layún habló del porqué confió en la persona que lo invito a hacer la inversión.

“Sí existía el restaurante (...) El teatro era que las acciones no eran de él. Él vendía la idea de que era de él, pero al final no era de él (...) Ya no quise investigar más (si el dinero se invertía en el negocio), yo solo le hablé y le dije que resolviéramos el tema por la paz y listo (...) resolvimos el tema, terminé perdiendo una parte del dinero”, aseguró Miguel Layún.

TE RECOMENDAMOS: Mazatlán a una derrota de igualar el peor arranque en torneos cortos

Debido a esta situación, el ex de los Tiburones Rojos de Veracruz, también dijo que uno de los acuerdos a los que llegó con su colaborador fue recuperar parte de su dinero, sin embargo, ya no se pudo.