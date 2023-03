Misael Corona, hijo de Jesús Corona, denunciado ante las autoridades por agresión a un guardia de seguridad

Nuevo escándalo en el fútbol mexicano, luego de que este jueves se dieran a conocer videos donde Misael Corona, hijo de Jesús Corona y jugador de las inferiores de Cruz Azul, protagonizaba una pelea en un complejo de departamentos al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo a versiones cercanas a la reunión, el juvenil estaba en estado de ebriedad y agredió a un guardia de seguridad que intervino para calmar la situación.

El caso se hizo viral e incluso se menciona que había más futbolistas de la Sub 20 y hasta del plantel femenil en dicha reunión.

W DEPORTES ha podido saber y confirmar que el guardia afectado resultó con una fractura de nariz y tras ser llevado a un centro médico, este viernes por la mañana ha presentado una denuncia formal ante las autoridades de la Ciudad dé México contra Misael Corona.

Qué tal que el hijo del Portero del Cruz Azul @jesuscorona01 golpeó a los polis de dónde vivo por mala COPA 😡😡 un tal #MISAELCORONA pic.twitter.com/bqm68FfZap — Violeta Moreno (@VioletMoreno) March 17, 2023

Tal y como se aprecia en fotos que circulan por redes sociales, el elemento de seguridad terminó sangrado debido al golpe que le propinó Misael, que fue calmado y sacado del lugar.

Por su parte, Cruz Azul no hizo caso omiso a este altercado y este viernes retrasó el entrenamiento de la Sub 20 para platicar de lo sucedido y tomar cartas en el asunto, aunque todavía no se sabe si habrá sanciones internas para las personas involucradas en el escándalo.