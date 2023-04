La Rebel no estará en el Azteca para el América vs Pumas

La Rebel no estará en el Azteca este sábado

La Rebel, el grupo de animación más famosos de la Liga MX, es sin duda, u ingrediente principal en los Clásicos Capitalinos entre Pumas y América y más cuando se juegan en el Estadio Azteca.

Miles de aficionados copan la cabecera sur de Santa Úrsula en un rito que se ha convertido en tradición y que le ponen el toque picante y también tenso a los partidos entre felinos y Águilas. Sin embargo, para este sábado, y después de muchos años, la barra auriazul no estará presenta para el encuentro.

Y es que, desde aquel incidente en Querétaro hace más de un año, la decisión de que no haya barras visitantes en los juegos de Liga MX sigue vigente y aunque las quejas no se han hecho esperar en redes sociales, en un hecho que, como grupo organizado, la parcialidad de Pumas no estará en el Azteca.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Incluso en la empresa que vende las entradas, el mapa de la cabecera sur se mantenía a la venta en general, cuando normalmente esa zona queda libre, justo para que se instale la Rebel.

LLAMADO A TODA LA AFICIÓN A COMPAR BOLETOS AHÍ

A pesar de esta restricción, en redes sociales y foros de internet, la misma barra y otros personajes famosos, han hecho un llamado a toda la afición de Pumas que asistirá este sábado al Azteca, a ir a las cabeceras sur del estadio y mantener la costumbre de alerta a su equipo desde ahí.

Sin bombos, banderas y un grupo armando como tal, el operativo de seguridad es el mismo de siempre de este Clásico. Más de 2 mil elementos dentro y fuera del Estadio por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Cabe destacar que si dentro del inmueble, la policía idéntica a un grupo visitante que esté cantando o alentando como barra, serán advertidos o en su caso, desalojados del lugar.