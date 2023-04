Alejandra de la Vega sobre el dinero que se maneja en clubes de Liga MX: Los recursos no son ilimitados

Alejandra de la Vega no solo es propietaria de un club de la Liga MX, sino una de las mujeres con más poder de todo México. Su empoderamiento y ejemplo de fortaleza e inteligencia para distintos negocios, han hecho que cada vez que habla, se escuche y tenga relevancia a nivel nacional y claro que la Liga MX no es la excepción.

La dueña de Juárez habló y habló fuerte sobre el descenso y multas en la Primera División del futbol mexicano y cómo se está afectado al espectáculo por estas decisiones, que para ellam no son las mejores.

En entrevista con La última Palabra, Alejandra dijo que no estaba segura si le gustaba o no el formato de no descenso en la Liga MX, teniendo como ejemplo el deporte de Estados Unidos, donde no hay ningún tipo de descenso y el show y el negocio estaba asegurado.

“Todavía no estoy decidida, por una parte, el descenso y el ascenso son parte de la cultura del futbol, casi todas las ligas del mundo lo tienen. Viviendo en la frontera no puedes evitar voltear a ver las ligas profesionales de Estados Unidos; una de las cosas que decimos: “cuando quitas el descenso pierde competitividad la liga”, entonces yo les preguntaría: ¿la NFL es menos competitiva porque no tiene descenso? ¿o la NBA?. Son los mejores basquetbolistas del mundo”.

En lo que sí expresó su total desacuerdo fue en las multas millonarias que deben pagar los equipos que queden últimos de la tabla porcentual, asegurando que el dinero de la sanción, no está siendo bien invertido en las franquicias del Ascenso, propósito principal de esta medida.

“Me parece incorrecto el pago de las multas porque: ¿quieres una liga competitiva o quieres tener dos tres estrellas que nadie los alcanza? Yo digo que la quiten. Hoy Querétaro está condenado a la multa altísima, los recursos no son ilimitados, nos cuesta muchos recursos los equipos. Todavía, que ese dinero se invirtiera en refuerzos o infraestructura para mejorar estadios, pero no, nada más te los arrancan. ¿Queremos hacerlo más competitivo o queremos hacer distancias pegándole siempre al más débil?.

Este torneo, Juárez va a evitar por muy poco ser uno de los clubes que pague multa, y serán Xolos, Querétaro y Mazatlán los equipos sancionados.

Por último, De La Vega invitó a la Liga MX y los dueños a ser más transparentes con el manejo de cuentas y también así atraer inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, que ayuden económicamente al crecimiento del futbol mexicano.

“Este un tema medular, muy importante en el futbol, así como en cualquier otro tipo de inversión, es muy importante cómo se regula las instituciones y la transparencia, hay que hacer un ejercicio de buscar las mejores prácticas. Buscar el crecimiento de nuestra Liga para sí ser más atractivos tanto para la inversión nacional como extranjera”.