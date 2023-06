México vs Camerún: EN VIVO, a qué hora y dónde ver el partido amistoso de la Selección Mexicana

México vs Camerún partido amistoso. / Jam Media

La Selección Mexicana de la mano de Diego Cocca sigue teniendo actividad preparándose con encuentros de carácter amistoso previo a encarar un verano cargado en donde disputarán la Neshions League y la Copa Oro, ahora México busca vencer a Camerún en partido amistoso, desde el Estadio Snapdragon de San Diego, California.

El Tri viene de jugar en el Estadio del Kraken en Sinaloa, Mazatlán ante Guatemala en encuentro amistoso, donde los aztecas terminaron ganando 2-0, con goles de Raul Jimenez vía penal, y Roberto de la Rosa respectivamente, ahora ponen la mira en Camerún, selección a la que México enfrentó por última vez en la fase de grupos del mundial Brasil 2014, cuando el Tri de Miguel Herrera se impuso por la mínima con anotación de Oribe Peralta. De igual forma destacar que se han enfrentado en la historia en dos ocasiones, con dos victorias para México por similar marcador de 1-0.

Por su parte Camerún, de la mano de Rigobert Song no juega desde el 28 de marzo del año en curso cuando disputó la Copa de África de Naciones, mencionar que en esta tercera parte de esta historia, ambas escuadras están en búsqueda de su mejor nivel, teniendo en cuenta, un juego en el que la fuerza y velocidad serán claves, además, tener en cuenta que los africanos no tendrán piezas fundamentales para dicho partido, ya que pesaran las ausencias de Choupo-Moting, actual campeón de la Bundesliga con Bayern Munich, estará ausente a la par Vincent Aboubakar, del Besiktas turco, y el arquero Mendy, del chelsea de inglaterra, de igual forma no hará acto de presencia en este encuentro.

México frente a Camerún, desde el Estadio Snapdragon de San Diego, California, partido de carácter amistoso, totalmente en vivo y en exclusiva a través de Cadena W.

MÉXICO VS CAMERÚN, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL PARTIDO AMISTOSO DE LA SELECCIÓN MEXICANA





Fecha: 10 de junio

Hora: 20:00 hrs

Estadio: Stadium de San Diego, California

Canal: TUDN, Canal 5

Radio: 730 AM y 96.9 FM