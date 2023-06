El delantero que Santiago Baños quiere traerse de Argentina a su América

No es para nadie un secreto que la pretemporada del América es un completo caos. Han pasado ya 3 semanas desde que Chivas los echó de la Liguilla, se fue Fernando Ortíz, que ya tiene nuevo equipo, el plantel ya reportó, ya trabaja en Coapa y aún no encuentran nuevo entrenador, situación que pone en tela de juicio el trabajo de Santiago Baños y toda la cúpula azulcrema.

Y es que en redes sociales, las críticas y presión para el presidente del club y su equipo de trabajo no paran. En los últimos días, la afición ha llamado a boicotear los ingresos del equipo, piden no comprar mercancía, no asistir al estadio, ni en México, ni a la gira que está por iniciar en Estados Unidos, y la última, han comenzado a dar unfollow a las cuentas oficiales.

Los reclamos e insultos van en aumento, mientras que los rumores y versiones de DTs y posibles contrataciones no paran. Hoy, en W DEPORTES te contamos de uno que ya está avanzado y que en las últimas horas ha tomado fuerza para llegar a Coapa, a provechando la visita de Baños a Argentina.

Y es que fuentes cercanas a Luca Martínez Dupuy confirmaron que hay nuevas pláticas entre las Águilas y Rosario Central para poder traer a México al Toro. Delantero que juega para el Tricolor, nacido en nuestro país, pero criado y formado en el club de Arroyito.

Ya desde hace unos años, cuando se dio a conocer el llamado de Luca a México, clubes como Rayados y Chivas le pusieron atención especial y justo cuando empezaba a tomar fuerza y muchos minutos en el primer equipo rosarino, incluso haciendo goles importantes, una rotura de ligamentos lo alejó casi 9 meses de las canchas.

Hoy, recuperado al 100% y siendo figura con la Selección Mexicana en Toulón, Luca Martínez vuelve a ponerse en los reflectores de la Liga MX y América lleva mano.

RAÚL JIMÉNEZ CAMBIÓ TODO

Y es que gran parte del interés de América por Martínez Dupuy, llega después de que se confirmara la operación de Raúl Jiménez, que por fin accedió a entrar a quirófano de la lesión que casi lo deja fuera del Mundial y con ello, la opción de volver a Coapa se cerró por completo.

Ahora, todas las fichas apuntan a Dupuy, que llegaría como sustituto de Henry Martín, con cualidades muy similares y lo mejor de todo, no ocupará plaza de extranjero, a pesar de que es un jugador NFM (No formado en México).

W Deportes pudo saber que la oferta de América es de compra total y se acerca a los 3 millones de pesos, mismos que aún se están analizado en el cuadro de Rosario.