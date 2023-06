América ya tiene entrenador asignado para comenzar el Apertura 2023

El conjunto azulcrema ya tiene una semana que reportó de vuelta en las instalaciones de Coapa, mientras que iniciará su gira de partidos amistosos este 17 de junio ante Toluca en Salt Lake City, por lo que en menos de una semana ya estarán de vuelta en una cancha y aún no hay quien los dirija.

Y es que aunque han sonado varios nombres para ocupar el lugar del Tano Ortiz, aún no hay nada definido, por lo que por el momento será Diego Cervantes, quien tome las riendas del cuadro azulcrema como entrenador interino, pero no dejara su cargo como entrenador de la Sub 20.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alan Pulido aclara rumores sobre la posibilidad de regresar a jugar a Chivas

De este modo será que Diego Cervantes el que esté al frente del primer equipo con la esperanza de que antes de que comience el Apertura 2023 ya tengan a su nuevo director técnico. Cacbe mencionar que Cervantes lleva varios años involucrado en el club, pues aunque lleva poco tiempo como timonel, trabajar junto a técnicos reconocidos le ha permitido adquirir conocimientos. Su momento más destacado es que recientemente quedó como subcampeón de dicha categoría, tras caer 2-1 frente a Toluca en la final.

Diego Cervantes. El peor defensa central MEXICANO en la historia del @ClubAmerica. Cómo olvidar su error, que le costó al equipo la eliminación contra Tigres en el primer y genuino Aztecazo en 2005. Y al Capello Carrillo le costó el puesto. Así las cosas. pic.twitter.com/5ZqZR89oir — Realidad Americanista (@realidadamerica) June 12, 2023

El 20 de junio, enfrentarán un amistoso frente al Tano Ortíz y sus Rayados de Monterrey también en la Unión Americana. Finalmente, el viernes 30 de junio tendrán su debut en la Liga MX ante los Bravos de Juárez, por lo que son poco más de dos semanas las que tiene Santiago Baños y la directiva azulcrema para conseguir un entrenador que cumpla con las características y el perfil de un club como el América si es que no quieren iniciar el torneo con un nuevo interinato.

Adicional a ello, cabe mencionar que enmedio de esta incertidumbre llegó André Jardine a la Ciudad de México, sin embargo el aún timonel del Atlético de San Luis declaró que para arreglar asuntos personales.