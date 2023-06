Rafa Márquez extendió su contrato con el Barca Atlétic

Rafael Márquez seguirá siendo técnico del Barca Atlétic al menos por una temporada más, así lo dio a conocer el cuadro blaugrana la mañana del miércoles en una publicación en la que aparece junto al presidente del equipo, Joan Laporta.

El Kaiser firmó una extensión de contrato por un año con el cuadro filial para la temporada 2023-2024 en donde buscará ascender a la Segunda División del fútbol español.

“Feliz, contento de seguir un año más en el club. Me han abierto las puertas para esta nueva etapa y después de una valoración de la primera temporada bastante buena en la que superamos las expectativas y ahora se generan más exigencias. La verdad es que lo he disfrutado al máximo, la he pasado bastante bien, ha sido una experiencia bastante única y me da más energía de seguir. Me está gustando mucho así que bueno, tengo un año más que voy a disfrutar y aprovechar al máximo”

De esta forma, Rafa Márquez dirigirá su segunda campaña como técnico de las inferiores del Barcelona, ya que en su primer año logró sumar 17 victorias, 13 empates y 10 derrotas, aunque vale la pena mencionar que la más dolorosa fue contra el Real Madrid Castilla en el Camp Nou en el juego de vuelta de la promoción en donde fue eliminado con un marcador global de 5 a 4.

🎙 @RafaMarquezMX : "He disfrutado de la primera experiencia, ahora tengo una segunda temporada y quiero aprovecharlo"



🔊 Les declaracions del tècnic mexicà, que continuarà al Barça Atlètic en la temporada 2023/24#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/0eykhj0OxH — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 14, 2023