PSG exhibe a Mbappe y en el Real Madrid lo ven más cerca que nunca

Durante la presentación de Luis Enrique como el nuevo entrenador del PSG, el dueño del conjunto parisino Nasser al Khelaifi habló sobre la situación de Kylian Mbappé, pues aún no tiene su futuro claro luego de que se hablara de la posibilidad de que el francés llegue al Real Madrid, el gran sueño del atacante.

De este modo, Nasser al Khelaifi le puso ultimátum al atacante, pues aseguró que si el francés en dos semanas no toma una decisión de renovar su contrato, pues a petición de la directiva tendrá que dejar al club: “Si no renueva en dos semanas, la puerta está abierta”, ha comentó el mandamás.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carlos Reinoso habla sobre los fichajes del América para el Apertura 2023

Asimismo, Nasser al Khelaifi indicó que Mbappé no saldrá del cuadro parisino si no se paga por el atacante, pues el mandamás aseguró que el propio jugador fue el que dijo que nunca se iría gratis debido ya se siente en deuda con la entidad y su país.

“Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”, concluyó.