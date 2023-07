Adidas y la Roma presentan su imponente nueva camiseta

ADIDAS Y AS ROMA PRESENTAN LA NUEVA CAMISETA LOCAL PARA LA TEMPORADA 2023/24

adidas y AS Roma anuncian el lanzamiento del uniforme local de la AS Roma para la temporada 2023/24 a través de un video que marca el regreso de los «lobos» —el símbolo del club romano— a la ciudad.

A partir del 1ero de julio de 2023, adidas es el socio oficial de AS Roma y suministra los uniformes y la ropa para todos los equipos Giallorossi (hombre, mujer, jóvenes y eSports).

Nick Craggs, gerente general de adidas Global Football, señaló: «AS Roma es un equipo con una larga tradición, que se distingue por su cultura emblemática que ha cautivado a generaciones de hinchas. Nos emociona mucho poder asociarnos con el club y sus hinchas para escribir juntos un nuevo capítulo en su historia, creando uniformes que marcarán el curso de una era».

Michael Wandell, director comercial y de marca de AS Roma, comentó: «Como club, trabajamos constantemente para encontrar el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, lo antiguo y lo moderno. El regreso de nuestra colaboración con adidas y el lanzamiento de este uniforme nos permiten mirar hacia atrás y rendir homenaje a las leyendas de la historia de nuestro club, con un estilo que transmite al mismo tiempo nuestras ambiciones para el futuro.

Después de 30 años, las 3 Tiras de adidas regresan a la camiseta de la AS Roma con un diseño de corte noventero inspirado específicamente en la temporada 1992/93.

Minimalista y clásica, la camiseta local de la AS Roma para la temporada 2023/24 celebra los colores tradicionales del club en una versión atemporal. Luce el clásico color rojo del equipo romano realzado con detalles amarillos, además del regreso del logo del lobezno —diseñado en 1978 por el diseñador Piero Gratton y ubicado al lado izquierdo del pecho— un elemento distintivo e icónico en la historia del club. El logo de adidas remata el look en el lado opuesto. Trae un cuello acanalado en V con un ribete amarillo sobre un fondo rojo y las 3 Tiras de adidas a lo largo de los hombros y los costados de los shorts. La camiseta está confeccionada con un dobladillo de cola de golondrina y luce un detalle en la parte posterior del cuello inspirado en la hinchada del club, que rinde homenaje a una de las expresiones más icónicas de los seguidores de la AS Roma: «Daje Roma Daje» (Vamos Roma, ¡vamos!).

El uniforme de local se completa con los shorts y las medias rojas con ribete amarillo características, en línea con la tradición del club.

Los uniformes incorporan las últimas innovaciones de adidas, en particular materiales con tecnología AEROREADY y propiedades absorbentes y transpirables, que mejoran la comodidad de los deportistas y mantienen el cuerpo seco. Las camisetas están hechas a partir de materiales 100 % reciclados.

Además de la gama de productos del uniforme local —diseñada exclusivamente para el club— el lanzamiento incluye la colección para Training, producida en los colores rojo y amarillo del club, con detalles en negro y el símbolo del «Lupetto» de la Roma.

La colección estará disponible a partir de hoy en las tiendas y en la página web de AS Roma, así como en las tiendas adidas, en la app de adidas y en la página de la AS Roma

La nueva colaboración entre adidas y los Giallorossi transmite el mensaje del «futuro eterno», que une el pasado, el presente y el futuro a través de un emocionante video de lanzamiento. En esta presentación visual de la campaña, un grupo de hinchas Giallorossi atraviesa la Ciudad Eterna de noche, desde las ruinas del Mercado de Trajano hasta la colina de Aventine, donde llegan a una terraza iluminada por el amanecer y se unen a los jugadores de la AS Roma para avanzar juntos hacia el futuro.

El video presenta a algunos de los jugadores más reconocidos del club, como Paulo Dybala, y a los capitanes de los equipos masculino Lorenzo Pellegrini y femenino Elisa Bartoli, así como a Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Valentina Giacinti y Elena Linari.

La campaña, promovida en las principales redes sociales y plataformas digitales, fue producida en estrecha colaboración entre adidas y AS Roma.