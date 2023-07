Messi debutó con el Inter Miami y con una joya, derrotó a Cruz Azul al 93′

*CRÓNICA INTER DE MIAMI VS CRUZ AZUL*





Mejor debut esperado de Lionel Messi no pudo haber, ya que Inter de Miami terminó derrotando a Cruz Azul por marcador de 2-1 con un auténtico golazo del astro argentino en los últimos minutos del partido dentro de la fecha 1 de la Leagues Cup 2023.





El Estadio DRV PNK encendió sus luces para recibir a la Leagues Cup 2023 en un encuentro lleno de historia, con el ojo de los espectadores de todo el mundo, por la presencia del mejor jugador del planeta como lo es: Lionel Messi, quien arrancaba este partido del Inter de Miami vs Cruz Azul en el banquillo en espera de ser llamado por Gerardo el ‘Tata’ Martino para poder ingresar al terreno de juego, y dar cátedra con su futbol.





De igual forma, destacar la presencia de grandes personalidades en el mundo artístico, deportivo como: LeBron James, Serena Williams, Marc Anthony, las Kardashians, entre otras infinitas personalidades que se tomaron el tiempo de captar este histórico momento para observar de cerca a quien es llamado uno de los mejores jugadores de la historia del futbol.





En los primeros 45′ minutos desde el estado de DRV PNK, ambas escuadras tomaban la iniciativa con el juego dividido y sobre todo con la intensidad en todo momento, sin embargo, Cruz Azul adelantaba líneas en ofensiva, generando ocasiones de peligro constantemente. No obstante, estas no eran del todo aprovechadas y terminaron siendo un desperdicio en la primera mitad, es por ello que antes de concluir el primer tiempo, al minuto 44′, aparecía por la banda de la izquierda Robbie Taylor, quien controlaba la esférica a perfil cambiado, disparando al arco de Andrés Gudiño, arquero que no podía evitar la primera anotación del partido ya que la número cinco se estrellaba en el palo y posteriormente entraba en el arco para romper las redes; la afición se quedaba sin voz al cantar el grito de gol.





Lo ganaba el inter de Miami en la primera mitad, sin embargo para la parte complementaria Lionel Messi se quitaba las casaca de entrenamiento, y era llamado por el ‘Tata’ Martino para ingresar al terreno de juego a la par que Sergio Busquets y Yosef Martínez. Messi, ilusionado y con la playera del Inter de Miami con el dorsal número 10, al minuto 54′ ingresaba al campo de juego y la afición estallaba de emoción sobre su ingreso al césped.





No obstante, al minuto 65′ del tiempo corrido, Cruz Azul asumió ocasiones ofensivas con los gritos latentes de Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti en el banquillo celeste, es por ello que Uriel Antuna, dentro del área tras asistencia de Jesús Dueñas no la pensaba ni dos veces y de diestra mandaba una auténtica bomba para quebrar el arco del Inter de Miami, de esta forma, la máquina empató la pizarra.





Pero faltaba más y el espectáculo estaba por comenzar, ya que tras una falta que le cometieron a Messi a las afueras del área, en la media luna, el astro argentino tomaba el balón y la iniciativa para cobrar el tiro libre a favor del Inter de Miami. Con esa zurda espléndida, como un auténtico extraterrestre, le pegó al balón de forma sobresaliente dando una parábola de los botines de Messi para que la número cinco entrara en la redes y el Estadio DRV PNK se cayó a pedazos de emoción.





Un debut más que esperado para uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, como lo es Lionel Andrés Messi Cuccittini, jugador argentino que se echó al Inter de Miami al hombro concretando un golazo en el ángulo superior de la izquierda para cerrar la pinza, y de esta forma darle los tres primeros puntos de victoria al conjunto estadounidense, ante la máquina celeste de la Cruz Azul que en los últimos minutos no pudo hacer nada porque apareció un hombre llamado: Lionel Messi.