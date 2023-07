Atlante vs Leones Negros: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de la Jornada 1

En el marco de la segunda jornada de la Liga de Expansión, Atlante y Leones Negros se darán cita en la Ciudad de los Deportes para disputar su primer encuentro del Apertura 2023, encuentro en el que la escuadra local quiere seguir siendo un equipo de peligro.

Así que mientras los Potros presumen de mantenerse invictos con seis victorias, los Leones Negros llegan a este duelo con algunos cambios en su plantilla, ya que su rival en turno no solo presume de que hasta el momento no conoce la derrota, sino que también hace días presumía de su certificación para poder llegar al máximo circuito. Mientras que la escuadra de Guadalajara atravesaba por la misma situación; sin embargo, debido a algunos problemas financieros no pudieron continuar con su proceso.

De este modo, con la misión de sumar sus primeros tres puntos, Atlante y Leones Negros serán los encargados de protagonizar el único encuentro de este lunes, donde los azulgranas destacan con los recientes fichajes de Fernando Ovelar, Matías Roskopf y Nicolás Forastiero y los de la U de G cuentan con los refuerzos Edson Rivera, Arturo Ledesma y Edson Torres.





ATLANTE VS LEONES NEGROS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL PARTIDO DE LA JORNADA 1

Fecha: Lunes 24 de julio

Hora: 19:05 Hrs

Estadio: Ciudad de los Deportes

Canal: TUDN, TVC Sports, Fox Sports

Radio: W Deportes 730 AM