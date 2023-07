Elena Gouliakova, la estrella rusa de patinaje, que hoy vive en las calles de México

En el deporte, las historias de éxito son recordadas para toda la vida, sin embargo, en contraparte, las de fracaso, las de lucha, las de complicaciones y adversidades, son las que se quedan en la mete y corazón de los aficionados y hoy les contamos una de esas. La de una estrella del patinaje ruso, que vino a México a ayudar a los atletas, que cambió la forma de ver las disciplinas invernales y que ahora, muy lejos de la gloria, convive todos los días con dolor, sufrimiento y el abandono.

Se trata de Elena Gouliakova, una estrella del patinaje ruso, que en los 90s tomó relevancia junto con su pareja y esposo, Nikolay Suetov y que a principios de este siglo, decidieron venir a México a buscar una nueva aventura, pero la vida les jugó en contra y él está desaparecido y ella deambula por las calles, con ropa sucia y rota, pasando hambre y sin poder comunicarse con la gente.

En redes sociales se han hecho virales varios videos donde se ve a la mujer vagando en calles de Tepatitlán, en Jalisco, cargando con una carriola donde lleva animales, a los cuales cuida, pero que, como ella, se ven en mal estado. La han visto con perros, gatos, gallos y hasta un conejo. También es común verla dormida en cajeros automáticos y afuera de tiendas o puentes.

PERO: ¿QUIÉN ES ELENA GOULIAKOVA?

Se tiene registro que tanto Elena como Nikolay, llegaron a México en 2003 y buscaron trabajo en escuelas o instituciones deportivas en diferentes estados, pero no encontraron nada estable. Se mantuvieron con clases particulares o cursos en deportivos locales, principalmente de Nuevo León.

Para 2005, la pareja por fin recibió una oportunidad y marcaron una pauta en la Federación Mexicana de Patinaje Sobre Hielo y Deportes de Invierno. Trabajaron con los deportistas nacionales de cara a los Juegos Olímpicos de Turín en 2006 y lucharon por conseguir más apoyo y mejorar instalaciones de dicha dependencia.

Sin embargo, y de acuerdo a varias notas periodísticas y reportes locales en Nuevo león. Elena comenzó a sufrir problemas de ansiedad y trastornos mentales que fueron perjudicando su carrera y su vida personal, a tal grado que su esposo la dejó y a partir de entonces, comenzó su viacrucis.

Desapareció del ojo público por varios años, hasta que en 2013 apareció internada en el área psiquiátrica del penal de Topo Chico, sin conocer los motivos de su arraigo. Estuvo unos meses tras las rejas para después quedar libre y volver a las calles.

Su historia era conocida en Monterrey y alrededores, pero de a poco fue quedando en el olvido, hasta que hace unos meses, en TikTok aparecieron diversas grabaciones suyas, vagando en Tepatitlán, Jalisco, donde se ve en un estado crítico. Desnutrida, sin higiene y con problemas para comunicarse, a pesar de que se sabe que aprendió español.

También se tiene conocimiento que en NL, el gobierno municipal trató de ayudarla y junto a la embajada rusa conocieron su caso, per ella siempre regresó a las calles. Hoy en día, diversas personas quieren darle una mano, pero se niega, finge no entender lo que se le dice y solo come cuando alguien le deja algún plato o sobras.

Elena fue campeona nacional de patinaje en un torneo amateur en 1993 y fue parte del equipo ruso de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano, Japón en 1998, sin embargo no llegó a la justa al ser cortada en los últimos filtros.